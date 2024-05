Montowanie w Final Cut Pro na iPadzie będzie nadal niewygodne, ale za to szybsze

Dokładnie rok temu Apple ogłosiło dostępność Final Cut Pro na iPadach. Teraz gigant z Cupertino ogłasza nową wersję popularnego programu do montażu wideo, która trafi na tablety. Ponadto w Final Cut Pro 10.8 na komputery Mac pojawią się nowe funkcje napędzane przez sztuczną inteligencję.

Final Cut Pro na iPadach daje sporo możliwości

Jak przekonuje gigant z Cupertino, aktualizacja Final Cut Pro dla iPada przekształca to urządzenie w „potężne narzędzie do produkcji wideo”. Osobiście uważam to za sporą przesadę, ponieważ proces montażu na tablecie nie należy ani do wygodnych, ani do super szybkich.

Firma informuje, że chip M4 w zaprezentowanym wczoraj iPadzie Pro znacząco przyspiesza renderowanie. Według producenta jest ono nawet dwukrotnie szybsze niż w modelach z procesorem M1. Dodatkowo nowy tablet może obsługiwać do czterech razy więcej strumieni wideo w formacie ProRes RAW.

Final Cut Pro 2 wprowadza funkcję Live Multicam, umożliwiającą nagrywanie z czterech perspektyw jednocześnie. Obraz może być wprowadzany bezpośrednio z kamer iPhone’ów lub iPadów, dzięki bezprzewodowemu połączeniu z aplikacją Final Cut Camera. Za jej pomocą można w czasie rzeczywistym sterować ustawieniami kamer, a zarejestrowane w ten sposób klipy są od razu przesyłane do Final Cut Pro na iPadzie.

Nowości w Final Cut Pro 2 (źródło: Apple)

Apple informuje, że nowa wersja apki pozwala tworzyć i otwierać projekty bezpośrednio na podłączonych nośnikach oraz importować z nich pliki multimedialne. Montażyści mogą łatwo przenieść projekty np. do Final Cut Pro na Maca. Program oferuje także 12 nowych presetów color gradingu i 20 nowych ścieżek dźwiękowych. Dodano także możliwość korzystania z dynamicznego tła, co umożliwia tworzenie wielowarstwowych efektów i sekwencji tytułowych.

Aplikacja Final Cut Pro 2 na iPada będzie dostępna jako bezpłatna aktualizacja dla dotychczasowych użytkowników, a także w App Store w cenie 24,99 złotych miesięcznie lub 249 złotych rocznie z bezpłatną miesięczną wersją próbną dla nowych użytkowników. Z kolei Final Cut Camera będzie darmową aplikacją.

7.8 Ocena

AI pomoże użytkownikom Maca

Final Cut Pro 10.8 na komputerach Mac wprowadza funkcje AI i narzędzia wykorzystujące Neural Engine. Nowością jest funkcja Enhance Light and Color do korekty kolorów, kontrastu i jasności oraz Smooth Slo-Mo, które generuje płynne kadry w zwolnionym tempie. Aplikacja jest zoptymalizowana dla formatów SDR, HDR, RAW i Log.

Nowe funkcje w Final Cut Pro 10,8 (źródło: Apple)

Aby usprawnić postprodukcję, użytkownicy mogą teraz nadawać niestandardowe nazwy korekcjom kolorów i efektom wideo w panelu Inspector. Efekty można także przeciągać z panelu na klipy na osi czasu lub w podglądzie. Indeks osi czasu umożliwia wyszukiwanie klipów oraz przechodzenie do tych z brakującymi multimediami lub efektami. Final Cut Pro 10.8 na Maca będzie dostępny jako bezpłatna aktualizacja dla dotychczasowych użytkowników oraz w cenie 1499,99 złotych dla nowych klientów.