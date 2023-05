Final Cut Pro ląduje na iPadzie! Potęga programu do montażu wideo w tablecie

Na to ogłoszenie twórcy treści wideo składający filmy na komputerach Mac czekali całymi latami. Apple wreszcie zapowiedziało wydanie Final Cut Pro na iPady!

Final Cut Pro i Logic Pro na iPady

Ci, którzy na co dzień korzystają z oprogramowania Final Cut Pro na komputerach Mac z procesorami Apple M1 i M2, wiedzieli, że wprowadzenie tych programów na iPady z tymi samymi układami to tylko kwestia czasu. I cóż, firmie nieco zajęło dostosowanie interfejsu profesjonalnej aplikacji do specyfiki dotykowych ekranów, ale najwyraźniej gra była warta świeczki.

Apple jest przekonane, że mimo wdrożenia sporej liczby zmian względem programu znanego z MacBooków, nikt nie poczuje się zagubiony. Obsługa ma być intuicyjna oraz dostosowana do współpracy z rysikiem oraz klawiaturą Magic Keyboard.

Final Cut Pro na iPady zyskał nowy element – menu przypominające koło, które pomaga w szybkim przełączaniu się między funkcjami oraz nawigowaniu. Dzięki wsparciu dla pióra da się rysować bezpośrednio w oknie podglądu klipu i przeskakiwać kursorem między klipami na osi czasu, widząc okienko z podglądem danej sceny (w modelach iPadów z procesorem Apple M2). Istnieje możliwość edycji wideo HDR, a także skorzystanie z trybu profesjonalnego, który pozwala dostosować poszczególne elementy sceny, takie jak balans bieli (również na iPadach z M2).

Nie zabrakło zaawansowanych opcji obsługi obrazu z wielu kamer, automatycznie dopasowującej się ścieżki dźwiękowej, usuwania obrazu z tła czy dynamicznego przycinania klipów. Projekty utworzone na iPadzie można przesyłać na komputer Mac (i odwrotnie), a wideo da się przerzucać z iMovie na iOS. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z klawiatury i skrótów, to takie same będą obsługiwane na tablecie.

Apple zapowiedziało też muzyczną aplikację Logic Pro. To właściwie przeniesienie tego, co znają twórcy muzyczni z komputerów Mac. Mamy więc kolekcję instrumentów i bazę dźwięków, dzięki którym możemy „grać” na tablecie. Do dyspozycji użytkownika oddaje się multum wirtualnych interfejsów i mikser. Oprócz klasycznych efektów i wtyczek, zadbano o nowe narzędzia do manipulowania samplami, tworzenia bitów, projektowania zestawów perkusji czy tworzenia loopów. Raj dla mzyków.

Dostępność i ceny

Apple ogłosiło, że obie aplikacje będą dostępne na iPadach od 23 maja. Final Cut Pro będzie kompatybilny z każdym iPadem działającym na procesorze Apple M1 lub nowszym, zaś Logic Pro zadziała na iPadach z Apple M2 lub nowszych.

Działanie każdej z apek wiąże się z wykupieniem subskrypcji w wysokości 5 dolarów miesięcznie lub 50 dolarów rocznie. To interesujący model biznesowy, biorąc pod uwagę fakt, że stacjonarne wersje tych programów Apple udostępniane są za jednorazową płatność (300 dolarów za Final Cut Pro oraz 200 dolarów za Logic Pro).

Niektórzy twórcy przyzwyczaili się już jednak do opłacania miesięcznych subskrypcji programów, które stanowią podstawę ich utrzymania. Reszcie z nas może wystarczyć tymczasowa subskrypcja – wszak tylko niewielki procent użytkowników będzie korzystać z programów do edycji filmów i składania muzyki miesiąc w miesiąc.