Nowa metoda płatności w Twisto. Klienci będą zadowoleni

Jeśli są wśród Was osoby korzystające z Twisto to nie mogą przegapić tej wiadomości. Fintech wprowadził nową metodę płatności, która z pewnością spodoba się klientom, ponieważ teraz nie będzie konieczne podpinanie swojej karty bankowej do aplikacji.

Czym jest Twisto?

Twisto to platforma, która pojawiła się na polskim rynku w październiku 2019 roku, co oznacza, że funkcjonuje już ponad dwa lata. Na początku działalności w Polsce zyskała dużą popularność, częściowo ze względu na regularne wprowadzanie nowych funkcji. Wśród innowacji, które przyciągnęły uwagę użytkowników, były między innymi: cashback za zakupy, integracja z systemami płatności Google Pay i Apple Pay, a także opcja rozłożenia płatności za zakupy na 12 rat lub trzy raty bez odsetek.

Można pokusić się o porównanie, że Twisto to taki czeski Revolut, choć ustępuje mu popularnością. Spełnia jednak bardzo podobne funkcje, dając niemal takie same możliwości – oferuje m.in. kartę wirtualną i możliwość szybkiej wymiany walut, a nawet więcej np. płatności odroczone. Z fintechu można korzystać w 3 opcjach: Start, która jest darmowa, Online za 9,99 złotych miesięcznie oraz wariantu Space, który kosztuje 19,99 złotych miesięcznie.

Nie musisz podpinać już swojej karty bakowej

Twisto udostępniło swoim klientom szybkie i bezpieczne płatności, które umożliwiają regulowanie zobowiązań bez użycia tradycyjnych kart bankowych. To nowe rozwiązanie jest efektem współpracy z litewską firmą Kevin. Klienci mogą teraz dokonywać płatności bezpośrednio z ich kont bankowych, korzystając z opcji, którą Twisto nazwało Szybkim Przelewem Bankowym.

Kevin dostarcza nam rozwiązanie, które pozwala klientom zainicjować płatność przelewem bankowym bezpośrednio z aplikacji. Tak więc, gdy klienci chcą zapłacić za swoje zamówienia Twisto, wybierają opcję szybkiego przelewu bankowego, potwierdzają ją w swojej aplikacji bankowej, a pieniądze są natychmiast przesyłane. Pavel Prucek z zespołu produktowego Twisto

Firma w swoim komunikacie podkreśla nie tylko, że tysiące klientów w Czechach i Polsce skorzystało nowej metody płatności zaraz po jej uruchomieniu, ale także, że widzi „ogromny potencjał do dalszego rozwoju i rozbudowy platformy płatniczej”. Bardzo możliwe, że w przyszłości usłyszymy jeszcze o innych nowościach czeskiego fintechu.