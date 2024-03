Google wsypało Apple. Wiemy, kiedy RCS pojawi się na iPhone’ach

To, że Apple zapewni obsługę technologii RCS na iPhone’ach, było jasne już od paru miesięcy. Teraz jednak – dzięki firmie Google – dowiedzieliśmy się, kiedy ma to nastąpić.

RCS na iPhone’ach już jesienią

To było niemałe zaskoczenie, gdy pod koniec ubiegłego roku firma Apple zapowiedziała, że iPhone’y obsłużą RCS, czyli forsowaną przez Google technologię, w której upatruje się następcy SMS-ów. Teraz dowiedzieliśmy się, że wsparcie to zostanie dodane jeszcze przed końcem roku.

Co ciekawe, to firma Google zapowiedziała, że smartfony Apple zaczną obsługiwać technologię RCS już jesienią 2024 roku. Niewykluczone, że stanie się to już w jej pierwszych dniach, jako że w tych okolicach spodziewamy się także premiery serii iPhone 16 i nowej wersji systemu iOS. Byłaby to idealna okazja.

Informację o jesiennych planach Apple firma Google podała przez przypadek. Zapowiedź pojawiła się na nowo uruchomionej stronie poświęconej Wiadomościom (w momencie publikacji tego newsa taka informacja już tam nie widnieje, choć wciąż można znaleźć ją w kodzie źródłowym).

Tak wyglądała sekcja na stronie Wiadomości Google (źródło: TechCrunch)

Po co nam ta technologia?

Technologia RCS łączy prostotę SMS-ów (nie trzeba zakładać żadnego konta – wystarczy numer telefonu) z możliwościami komunikatorów internetowych, takimi jak brak limitu znaków, przesyłanie plików multimedialnych w wysokiej jakości, udostępnianie lokalizacji, otrzymywanie potwierdzenia odbioru czy wskaźnik odpowiadania. Dodatkowym plusem jest zaawansowane szyfrowanie, minusem zaś – bazowanie na łączności z internetem. Przy czym w przypadku braku dostępu do sieci, wiadomość jest konwertowana na SMS lub MMS.

Użytkownikom iPhone’ów wszystko to może wydawać się znajome – naturalnie kojarzy się z iMessage. I słusznie – bo RCS można by nazwać odpowiedzią Google’a na tę technologię Apple. Problem polega na tym, że iMessage jest zamkniętym standardem, niedostępnym poza ekosystemem producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo. RCS zaś ma szansę stać się standardem obowiązującym ponad podziałami.

Ten standard od dłuższego czasu jest już dostępny w aplikacji Wiadomości Google. Technologię obsługuje też większość operatorów telekomunikacyjnych w naszym kraju. Aby aktywować to rozwiązanie należy przejść do ustawień aplikacji i włączyć opcję „Czaty RCS”.