Reebok pokazał tani zegarek dla aktywnych. Jaki jest?

Reebok kontynuuje swoją przygodę w świecie elektronicznych akcesoriów. Właśnie wprowadził do sprzedaży na rynku amerykańskim nowy zegarek o nazwie Rush. Jego cena nie jest wysoka, ale nie musi wstydzić się swoich parametrów.

Nowy, tani zegarek dla aktywnych. Jaki jest Reebok Rush?

Reebok Rush to stosunkowo tani smartwatch, który został wyposażony w okrągły wyświetlacz LCD o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 360×360 pikseli. Ma na pokładzie monitor tętna, pulsoksymetr i kilka innych czujników do kontrolowania zdrowia i śledzenia aktywności.

Zegarek przez całą dobę liczy kroki, dystans i kalorie, a do tego oferuje ponad 80 trybów treningowych, w których do akcji wkracza też moduł GPS. Reebok zapewnia również pełną kompatybilność z popularnymi aplikacjami, takimi jak Strava, Google Health czy Apple Health.

Nie chodzi jednak tylko o zdrowie i aktywność. Dodatkowo zegarek oferuje kilka funkcji, które mogą się przydać na co dzień – od powiadomień z telefonu, po sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Nie zabrakło też mikrofonu i głośnika do rozmów z asystentem wykorzystującym sztuczną inteligencję.

Reebok Rush (źródło: Reebok)

Co poza tym? Akumulator cechuje się pojemnością 300 mAh, co ma wystarczać na maksymalnie 10 dni działania. Przy grubości równej 11 mm i wadze poniżej 50 g Reebok Rush nie należy też do najgrubszych ani najcięższych smartwatchy na rynku.

Konstrukcja wprawdzie jest pyło- i wodoszczelna w klasie IP68, ale zegarek nie nadaje się do pływania. Bezpiecznie można z niego jednak korzystać podczas deszczu i nie trzeba się też obawiać o zanurzenie czy zachlapanie podczas mycia rąk.

Trzy wersje do wyboru. Ile kosztuje zegarek Reebok Rush?

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: ciemnoszarą, biało-złotą i czerwoną. W każdym wydaniu smartwatch Reebok Rush kosztuje 70 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~250 złotych. Na razie jednak nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności tego urządzenia w Polsce.

Jeśli szukasz urządzenia o podobnej charakterystyce i w zbliżonej cenie, ciekawą propozycją wydaje się CMF Watch Pro 2 z 1,32-calowym wyświetlaczem AMOLED, wbudowanym GPS-em i 11-dniowym czasem działania na jednym ładowaniu.

Interesującą alternatywą – jeśli preferujesz prostokątny wyświetlacz i szukasz urządzenia konkretnie do sportu – może być Amazfit Bip 6.