Pociąg staranuje i zmasakruje samochód. Możesz zobaczyć to na żywo, jeśli masz odwagę

Już za kilkadziesiąt minut ruszy transmisja, w trakcie której każdy będzie mógł na własne oczy zobaczyć, jak wygląda zderzenie pociągu z samochodem osobowym. To część ogólnopolskiej kampanii społecznej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Bezpieczny Przejazd”.

Przejazdy kolejowo-drogowe to wciąż niebezpieczne miejsca

Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Bezpieczny Przejazd” jest zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz korzystania z Żółtej Naklejki PLK – to naklejka, na której umieszczone są indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego (to numer linii kolejowej i jej kilometr), numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”.

źródło: PKP PLK

PKP PLK S.A. podaje, że Żółte Naklejki PLK znajdują już na kilkunastu tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki temu, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, można łatwo podać dokładną lokalizację, aby odpowiednie służby mogły szybko ostrzec motorniczych oraz wysłać pomoc. Żółte Naklejki PLK znajdują się na wewnętrznej stronie krzyży Św. Andrzeja, jeśli jest to przejście dla pieszych (kat. E), przejazd zabezpieczony znakami (kat. D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kat. C). Na przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki są na napędach rogatkowych (słupkach, do których przymocowane jest ramię rogatki).

Według danych, przekazanych przez PKP PLK S.A., od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2022 roku operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali ponad 20 tys. zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych. W ponad 600 przypadkach wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc. Ponad 1400 zgłoszeń skutkowało wprowadzeniem ograniczenia prędkości jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i korzystającym z przejazdów.

Niestety, mimo wielu apeli i akcji informacyjnych, wciąż dochodzi do wielu niebezpiecznych i tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Serwis jedz-bezpiecznie.pl przekazuje, że w 2021 roku na przejazdach kolejowych (kat. A-E) doszło do ponad 200 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów mechanicznych (o ponad 40 więcej niż w 2020 roku), w następstwie których śmierć poniosło blisko 50 osób, a 17 odniosło ciężkie obrażenia.

Ponadto w 2021 roku doszło do ponad 160 potrąceń osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych (liczba ta nie uwzględnia samobójstw) – ponad 130 osób zginęło, a 25 zostało ciężko rannych.

Zobacz na własne oczy, jak pociąg uderza w samochód osobowy (również z wnętrza pojazdu)

PKP PLK S.A. od wielu lat prowadzi akcje edukacyjne pod hasłem „Bezpieczny przejazd”. Dziś, o godzinie 10:00, ruszy transmisja na żywo na platformie YouTube, na której zostanie przedstawione m.in. zderzenie lokomotywy z osobowym vanem, również z perspektywy wnętrza auta.

Około godziny 10:50 zostanie pokazana symulacja utknięcia samochodu na przejeździe, około godziny 11:10 symulacja wyłamania rogatki, a około godziny 11:25 symulacja zderzenia wraz z pokazową akcją ratunkową (transmisja z 8 kamer jednocześnie).