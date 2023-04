Ten pomysł Apple to żadna innowacja. Konkurencja już to ma

Wielu zagorzałych fanów marki Apple może nie zgadzać się ze stwierdzeniami, że firma „zostaje w tyle”. Tym razem jednak nie ma co do tego wątpliwości. Gigant z Cupertino złożył patent dotyczący nowych rozwiązań w słuchawkach AirPods. Problem tkwi w tym, że ta „innowacja” jest już dostępna na rynku w urządzeniach marki JBL.

Etui na AirPods z dotykowym ekranem

Apple opracowało nowy patent, dotyczący innowacyjnego rozwiązania w słuchawkach AirPods, a w zasadzie w ich etui. Chociaż dokumenty zostały złożone przez firmę we wrześniu 2021 roku, to dopiero teraz rozwiązanie zostało opublikowane przez Amerykański Urząd Patentowy.

W dokumentach patentowych można przeczytać między innymi, że „użyteczność etui na słuchawki można zwiększyć, a kontrolę użytkownika nad słuchawkami bezprzewodowymi użytkownika można poprawić, konfigurując etui na słuchawki z interaktywnym interfejsem użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi kontrolę operacji związanych ze słuchawkami bezprzewodowymi”. Chociaż nie brzmi to zbyt prosto, to jednak chodzi po prostu o fakt, że w przyszłości można umieścić w etui do słuchawek AirPods dotykowy ekran.

Rysunki i szkice patentowe, jak również sam opis sugerują, że rozwiązanie zaproponowane przez Apple miałoby pozwolić użytkownikom nie tylko na możliwość kontrolowania odtwarzanej właśnie muzyki bądź zmieniania ustawień słuchawek.

rysunki patentowe etui z wyświetlaczem Apple (źródło: patentlyapple.com)

Możemy znaleźć w nich też informacje o tym, że za pomocą wyświetlacza umieszczonego w etui możliwe będzie np. skorzystanie z asystenta głosowego Siri, a także zapewnienie dostępu do aplikacji iPhone’a, w tym Telefonu, Poczty, Wiadomości, Aparatu, Kalendarza, Pogody i Map. Takie rozwiązanie bez wątpienia byłoby innowacją, ale póki co pozostaje ono jedynie w patentowych dokumentach. Tymczasem konkurencja wprowadziła już na rynek podobne rozwiązanie.

Tym razem JBL wyprzedziło Apple

Wielu osobom opisany powyżej patent Apple może wydawać się jedynie melodią dalekiej przyszłości. W przypadku producenta AirPods rzeczywiście może tak być. Marka JBL już w 2022 roku zaprezentowała jednak słuchawki JBL Tour Pro 2, które w zeszłym miesiącu wprowadziła na polski rynek. Warto podkreślić, że są to pierwsze słuchawki true wireless z dotykowym wyświetlaczem w etui ładującym.

fot. Tabletowo

Urządzenie oferuje swoim użytkownikom wyświetlacz o przekątnej 1,45 cala, za pomocą którego można zarządzać podstawowymi ustawieniami słuchawek. Za jego pośrednictwem da się np. włączyć aktywną redukcję hałasów lub tryb przekazywania dźwięków otoczenia, a także sprawdzić poziomy naładowania słuchawek i futerału.

Jeśli ten temat Was zainteresował i jesteście ciekawi, na ile to rozwiązanie jest jedynie „ciekawym bajerem”, a na ile przydatną w codziennym użytkowaniu, to odsyłam do recenzji JBL Tour Pro 2, którą niedawno przygotował dla Was Kuba.