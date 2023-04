Bolt w tarapatach? Stracił licencję pośrednika w przewozie osób. Co to oznacza dla klientów?

To jedna z najbardziej znanych firm świadczących usługi przewozu osób w kraju nad Wisłą. Nieoczekiwanie okazało się, że straciła licencję pośrednika w przewozie osób. Czy to oznacza zawieszenie działalności w Polsce? Czy klienci nie będą mogli już jeździć samochodami ze znaczkiem Bolt?

Bolt stracił licencję pośrednika w przewozie osób

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego cofnął licencję jednej z firm, świadczących usługi pośrednictwa przy przewozie osób. I choć GITD nie podaje jej nazwy, to DGP zdołał potwierdzić, że chodzi o Bolta. GITD zdecydował się na taki krok po trwającym od jesieni 2022 roku postępowaniu administracyjnym. Obecnie sprawa jest ponownie rozpatrywana w drugiej instancji, ponieważ firma złożyła odwołanie. Rzeczniczka GITD, Monika Niżniak, poinformowała, że powinno ono zostać rozpatrzone w ciągu kilkunastu dni.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego uważa, że pośrednik zlecał wykonywanie przewozów firmom i przedsiębiorcom, którzy nie posiadali stosownych licencji. DGP przytacza jednak więcej powodów cofnięcia licencji, które wymienił Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP. Jednym z nich ma być zatrudnianie kierowców na lewo, na przykład na jedną szesnastą etatu, podczas gdy faktycznie jeżdżą oni niemal przez całą dobę. Kolejnym zaś niezgłaszanie pracowników do żadnego urzędu.

Czy na ten czas Bolt musi zawiesić działalność i przejazdy nie będą możliwe? Nie, ponieważ cały czas może świadczyć usługę pośrednictwa przy przewozie osób przez założoną latem 2022 roku spółkę Bolt Ride. Jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, utworzono ją po nagłośnieniu przypadków molestowania pasażerek przez kierowców, usługę przewozu których można zamówić przez aplikację. Tutaj warto jednak zauważyć, że Bolt, podobnie jak Uber, wprowadził „rygorystyczny proces weryfikacji”, który ma zapewnić większy poziom bezpieczeństwa klientom.

Będą zmiany w przepisach

Warto przypomnieć, że Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, na początku marca 2023 roku zapowiedział zmiany w przepisach, mające poprawić bezpieczeństwo osób, które korzystają z przejazdów, zamawianych poprzez aplikację na urządzenia mobilne.

Zmiany polegają na tym, że każdy, kto będzie chciał zostać kierowcą takiej taksówki będzie musiał osobiście pojawić się w siedzibie przewoźnika, pokazać aktualne dokumenty czyli prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności. Były sytuacje, gdzie osoby, które później popełniały przestępstwa, nie były tymi, za które się podawali. Janusz Cieszyński w rozmowie z Polsat News

Poprosiliśmy polski oddział Bolta o komentarz do informacji, opublikowanych przez DGP – gdy go otrzymamy, dołączymy go do niniejszego artykułu.