Ważna zmiana w usługach Google. Musisz zdecydować, które dane udostępniasz aplikacjom

Google, podążając za wytycznymi Unii Europejskiej, musi oddać w ręce użytkowników swoich usług możliwość pewnego wyboru. Chodzi o sposób, w jaki firma będzie współdzielić dane z jednego konta Google w różnych aplikacjach.

Ustawa o rynkach cyfrowych zmienia Google

Dokładniej rzecz ujmując, zmienia się nieco sposób, w jaki Google będzie korzystać z danych pozostawianych przez użytkowników różnych usług Google.

Domyślne – i zwykle najbardziej wygodne – dla konkretnego klienta jest pozwolenie na wymianę informacji na swój temat między różnymi platformami zarządzanymi przez giganta z Mountain View. Na przykład, propozycje z sekcji Discover w wyszukiwarce oraz na stronie głównej YouTube mogą się tematycznie pokrywać, o ile zezwolimy na wymianę danych między nimi.

Do tej pory nie mieliśmy nawet możliwości zarządzać zależnościami między różnymi aplikacjami. Właśnie to zmieniają akt o rynkach (DMA) oraz akt o usługach cyfrowych (DSA), zatwierdzone przez Unię Europejską.

Google zapyta o łączenie danych różnych usług

Przepisy DMA weszły w życie w maju 2023 roku, ale duże firmy zarządzające pokaźną ilością danych dostały trochę czasu na odpowiednie wdrożenia. Mało tego: określenie, które przedsiębiorstwa mają zastosować się do postanowień przyjętych ustaw, potrwało aż do września 2023 roku. Stąd takie tech-molochy jak Google czy Apple nie odnosiły wrażenia, że grunt im się pali pod nogami. Ostateczny termin do zamknięcia tych tematów określono na 6 marca 2024 roku.

Google już teraz wprowadza odpowiednie zmiany. Użytkując którejś z aplikacji Google, możemy zostać zapytani o zakres udostępniania naszych danych innym usługom. Powiązania między nimi mogą dotyczyć takich aplikacji i platform, jak:

wyszukiwarka Google,

przeglądarka Google Chrome,

YouTube,

Mapy Google,

usługi reklamowe,

Zakupy Google.

Decydując o tym, dane z których usług Google chcemy łączyć, będziemy mieć wpływ na sposób działania niektórych z ich elementów. Na przykład rozłączając współdzielenie danych wyszukiwarki oraz Map Google, rezerwacje dokonane za pomocą wyszukiwarki (w czasie bycia zalogowanym na konto Google) nie będą widoczne w Mapach Google. Gdy wyszukiwarka, YouTube i Chrome nie będą połączonymi usługami, rekomendacje w wyszukiwarce (np. „Co obejrzeć” czy informacje na kartach Discover) będą mniej spersonalizowane.

Połączenie usług będzie skutkować udostępnianiem danych między platformami, co przyczyni się do wyświetlaniem lepiej spersonalizowanych reklam i treści.

Google zapowiada, że zarządzać połączonymi usługami Google będzie można odwiedzając ustawienia swojego konta Google. Znajdziemy je w sekcji Dane i prywatność -> Zarządzaj połączonymi usługami. Nasze wybory będą obowiązywać od 6 marca 2024 roku. Zakładam, że wtedy opcje te pojawią się w ustawieniach konta, bo aktualnie najzwyczajniej w świecie ich nie widzę.