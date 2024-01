W grudniu 2023 roku to właśnie ci operatorzy dostarczali najszybszy internet mobilny

Mamy już połowę grudnia, więc wszelkiego rodzaju podsumowania 2023 roku powoli się wyczerpują. Jedno z ostatnich przedstawia szybkość internetu mobilnego u poszczególnych operatorów w grudniu. Kto się wyróżniał?

Grudzień miesiącem wielu zwycięzców

RFBenchmark każdego miesiąca prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji sprawdzających jakość połączenia internetowego w różnych częściach Polski, korzystając z zasięgu największych operatorów infrastrukturalnych w kraju. Dzięki temu możemy przyjrzeć się teraz wynikom, jakie dotyczą ostatniego miesiąca 2023 roku.

Jeśli chodzi o szybkość pobierania danych w standardzie 5G, żadna z sieci nie mogła zapewnić lepszego downloadu niż Plus. Nowy rekord to 142,1 Mb/s, co było nie do przeskoczenia dla konkurencji. Play, u którego pobieranie danych średnio wynosiło 57,2 Mb/s, zapewnił sobie tym wynikiem drugie miejsce. Na trzecim znalazło się T-Mobile (54,4 Mb/s), a zaraz za nim Orange (53 Mb/s.).

Jeśli chodzi o wysyłanie danych w 5G, Plus nie był już taki „cwany”. Wśród Wielkiej Czwórki uplasował się na ostatnim miejscu, ze średnią prędkością pobierania na poziomie 31,4 Mb/s. Pierwszy był Play (45,5 Mb/s), drugi wynik zgarnęło T-Mobile (38,7 Mb/s), a trzecia lokata należała się Orange (38,7 Mb/s).

Pod względem wartości ping w 5G, najlepsze okazało się Orange z wynikiem 25,2 ms. Drugie miejsce przypadło Plusowi za 26 ms, a podium zamknął Play (27,9 ms). T-Mobile tym razem ostatnie w stawce z 31,7 ms.

Internet 4G LTE jest magentowy

W przypadku badań wyłącznie pod kątem sieci 4G, laury zwycięzców należą się już innym operatorom. Jeśli chodzi o średnią szybkość pobierania danych, w grudniu 2023 roku to T-Mobile miało się czym chwalić. Z wynikiem 42,9 Mb/s swobodnie zgarnęło złoty medal. Dalej mamy Fioletowych (39,2 Mb/s), Pomarańczowych 35,3 Mb/s) i Zielonych (34,6 Mb/s).

Gdyby wziąć pod uwagę wysyłanie danych, najlepiej nadawały się do tego karty SIM powiązane z siecią Play. Operator ten umożliwiał średni upload o wartości 23,8 Mb/s. Z gorszymi wynikami musieli się godzić korzystający z usług T-Mobile (20,6 Mb/s), Orange (19,2 Mb/s) oraz Plusa (18,2 Mb/s).

Najlepszy ping w sieci 4G/LTE można było „znaleźć” w Play – 28,9 ms. Niewiele gorzej było w Orange, gdzie wynosił on 29,6 ms. Wyższe pingi można było spotkać w T-Mobile (35,3 ms) i Plusie (38,5 ms).

Biorąc powyższe dane pod uwagę, trudno wyznaczyć jednego lidera na tytuł operatora grudnia 2023 roku. Każdy z nich miał swoje zalety. Osobiste wrażenia zależały od tego, z jakiego urządzenia i oferty korzystaliśmy (z 5G czy nie).

Ciekawe, czy taki rankingowy miszmasz utrzyma się po wdrożeniu „prawdziwego 5G” we wszystkich sieciach?