Xiaomi uśmierci smartfony z serii Mix? Nic straconego

Po czterech generacjach wyjątkowych smartfonów z serii Mix, Xiaomi może planować odesłać ten projekt na emeryturę. Możliwe jednak, że w 2024 roku doczekamy się duchowego spadkobiercy tej nietuzinkowej serii.

Inne niż wszystkie

Xiaomi Mi Mix 2S to, obok Sony Xperii SP, jeden z moich ulubionych smartfonów, z których korzystałem prywatnie. Jako fan niecodziennego podejścia do projektów urządzeń polubiłem się z pomysłem przeniesienia aparatu do selfie poniżej ekranu w telefonie. I tak tego typu kamerka nie jest często używaną przez mnie częścią smartfona.

Xiaomi MIX 4 (źródło: producent)

Poprzednik Mix 2S, Mi Mix 1, oferował podobne rozwiązanie, jednak z nieco większą „bródką”. Mi Mix 3 postawił natomiast na jeszcze inny koncept: aparat wraz z czujnikiem głębi wysuwały się u góry dzięki sliderowi. Ostatni przedstawiciel rodziny, nazwany już po prostu Mix 4, idąc śladem ZTE Axon 20 postawił na kamerę schowaną pod wyświetlaczem.

Od tamtej pory minęły już dwa lata, co w tej branży stanowi wieczność, a o Xiaomi Mix 5 wciąż cicho. Jakiś czas temu znany informator, Digital Chat Station, poinformował we wpisie na Weibo, że producent mógł porzucić serię na rzecz czegoś nowego. Dziś wiemy, co ta „nowość” może oznaczać.

Xiaomi na wąsko poproszę

Podobnie jak seria Mix, nienazwany jeszcze przedstawiciel debiutanckiej serii miałby otrzymać najnowszy flagowy układ mobilny Qualcomma – obecnie jest to Snapdragon 8 Gen 3. Nie jest to szokująca informacja, podobnie jak ta związana z teleobiektywem o 4-krotnym zoomie. Jeżeli chodzi jednak o front – tam mogą dziać się prawdziwe czary.

Ostatni przedstawiciel serii Mix, Xiaomi Mix Fold 3. To już nie to samo, co kiedyś… (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Informator podpowiada bowiem, że Xiaomi będzie chciało zaoferować urządzenie z wąską ramką wzdłuż wszystkich krawędzi. Już Mix 4 wyglądał pod tym wzgledem całkiem nieźle, ale najwidoczniej jego duchowy następca może podnieść poprzeczkę. Producent nie planuje również porzucać technologii UDC (Under-display camera). Digital Chat Station sugeruje nawet, że firma pójdzie o krok dalej i wrzuci do smartfona nie jedną, a dwie kamerki schowane pod wyświetlaczem.

W tych przedpremierowych wiadomościach smuci mnie jednak jedna kwestia. Xiaomi Mix 4 oraz 12S Ultra (urządzenie, które powstało zamiast Mix 5 w 2022 roku) nie były dostępne w Polsce. Model 13 Ultra również ominął polską dystrybucję. Podobnie może być z tajemniczym następcą serii Mix. Miejmy nadzieję, że się mylę i „bezramkowy” smartfon z dwoma aparatami pod ekranem będzie możliwy do kupienia także u nas.