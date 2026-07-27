TVN24 teraz także w Twoim samochodzie

Z pewnością ta informacja ucieszy wielu Polaków. TVN24 pojawił się w ich samochodach – oczywiście w wersji audio.

Aplikacja TVN24 w Android Auto i Apple CarPlay

TVN24 postanowił wyraźniej postawić na treści audio. W celu realizacji tego planu uruchomiono studio Podcastownia TVN24, w którym – co dość oczywiste – będą powstawać podcasty (w formie audio i wideo) oraz inne treści audio. Wypada dodać, że mamy do czynienia z wielofunkcyjnym studio, które ma służyć też do produkcji krótkich form wideo na serwisy społecznościowe.

Co więcej, TVN24 ogłosił wprowadzenie nowej funkcji Car Audio. Skierowana jest ona do wszystkich aktywnych subskrybentów TVN24+ i zapewnia dostęp do treści audio w samochodzie:

podcasty TVN24+,

audycje i programy audio,

transmisje na żywo TVN24 i TVN24 BiS,

programy na żywo, dostępne tylko w TVN24+,

materiały offline (wcześniej pobrane na urządzenie mobilne w pakiecie TVN24+).

To wszystko z poziomu aplikacji TVN24 w Android Auto i Apple CarPlay. Warto jeszcze dodać, że interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby obsługa była wygodna dla kierowców. Możliwe jest wybranie interesującego programu, a także dostępne są podstawowe funkcje sterowania – odtwarzaj, pauza i przejście do kolejnego materiału.

źródło: TVN24

Jak mieć TVN24 w samochodzie?

Omawiana funkcja wymaga aktywnej subskrypcji TVN24+, samochodu obsługującego Apple CarPlay lub Android Auto, a także najnowszej wersji aplikacji TVN24. Apkę pobierzesz z App Store (iOS) lub Google Play (Android).

Jeśli spełnimy podstawowe warunki, aplikacja TVN24 powinna automatycznie pojawić się na ekranie samochodu z uruchomionym Apple CarPlay lub Android Auto. Należy też wiedzieć, że wcześniej trzeba zalogować się w aplikacji na smartfonie na swoje konto z aktywnym pakietem TVN24+.

Przypominam, że TVN24+ to następca serwisu TVN24 Go, a także zestaw dodatkowych funkcji. Użytkownicy, którzy wykupią subskrypcję, mają dostęp do unikalnych wywiadów, reportażów czy podcastów. Do tego dochodzą kanały TVN24 i TVN24 BiS na żywo, funkcja Słuchaj artykułu oraz możliwość obserwowania programów, podcastów i autorów. Subskrypcja pozwala też pozbyć się reklam.

Obecnie podstawowy pakiet TVN24+ dostępny jest za 15 złotych miesięcznie. Można też zdecydować się na TVN24+ wraz z Onet Premium za 30 złotych miesięcznie.