Nowość w aplikacji mObywatel. Musisz to sprawdzić

Aplikacja mObywatel została po raz kolejny zaktualizowana. Pojawiła się w niej nowość, z którą jak najbardziej trzeba się zapoznać. Chodzi o Twoje bezpieczeństwo.

Baza wiedzy w usłudze Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel

W sierpniu 2024 roku aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową usługę Bezpiecznie w sieci. Za jej pomocą można zgłosić m.in. podejrzany SMS lub e-mail czy też złośliwą stronę internetową, z wykorzystaniem której ktoś próbuje wyłudzić dane osobowe albo pieniądze. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że wzbogaciło usługę Bezpiecznie w sieci o Bazę wiedzy.

Baza wiedzy, jak można się domyślić, zawiera przydatne informacje, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. Dzięki nim dowiecie się bowiem, jak zachować bezpieczeństwo w internecie oraz chronić swoje dane, które są bardzo łakomym kąskiem dla przestępców.

Materiały do bazy wiedzy przygotowują specjaliści CERT Polska. Na początek będzie można zapoznać się z informacjami na różne tematy w trzech sekcjach:

Uważaj na fałszywe inwestycje w sieci!,

Uważaj na oszustwa telefoniczne!,

Dowiedz się, jak zgłaszać incydenty!.

Aby zyskać dostęp do bazy wiedzy w aplikacji mObywatel, należy zaktualizować program do wersji 4.41. Aktualizacja jest jednak wdrażana stopniowo i niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać nieco dłużej, aby móc skorzystać z nowej usługi.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada też wdrożenie usługi AML w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało również, że cały czas pracuje nad wprowadzeniem usługi AML (Advanced Mobile Location), która pozwala przekazać służbom ratunkowym dokładne dane o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy, na przykład 112. AML jest w stanie określić lokalizację z dokładnością do 5 metrów na zewnątrz i około 25 metrów w budynkach.

Usługa AML zostanie uruchomiona w Polsce (planowo w 2027 roku) z wykorzystaniem funduszy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Koszt wdrożenia szacowany jest na około 32,6 mln złotych, z czego 26 mln pokryją pieniądze z Unii Europejskiej.

Warto jednak wiedzieć, że usługa AML wraz z Cell Broadcast może posłużyć też do precyzyjnego przekazywania komunikatów ludziom na określonym terenie, które dotrą do odbiorców również w sytuacji, gdy sieć jest przeciążona (co może mieć miejsce chociażby podczas imprez masowych). Może to być alternatywa dla Alertu RCB, lecz na tę chwilę nie wiadomo, kiedy zostanie wdrożona w Polsce, aczkolwiek prace nad tym już się rozpoczęły.