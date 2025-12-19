Na graczy padł blady strach. Nvidia może zmniejszyć produkcję kart graficznych. I to znacząco

Nvidia jest jednym z największych producentów kart graficznych. Jakiekolwiek ograniczenie produkcji przez amerykańską firmę może znacząco wpłynąć na ich dostępność. I tak też ma podobno się stać w przypadku obecnie najnowszej generacji. To niekoniecznie jednak jest aż tak zła wiadomość.

Nvidia ma – podobno – ograniczyć produkcję kart graficznych

Na chińskim forum Board Channels pojawiła się informacja, że Nvidia zamierza zmniejszyć dostępność swoich kart graficznych dla graczy. Konkretnie jest mowa o redukcji o 30 lub nawet 40% w pierwszej połowie 2026 roku względem pierwszej połowy 2025 roku. Wywołała ona popłoch wśród graczy, ponieważ najpewniej oznaczałoby to drastyczne podwyżki cen.

Informacja ta, choć szokująca, może wydawać się „naturalną kolejną rzeczy” w czasach, gdy co chwilę słychać, że producenci półprzewodników decydują się na przekierowanie swoich mocy przerobowych na produkcję sprzętu na potrzeby AI, na czym cierpi segment konsumencki. Właśnie dlatego w 2026 roku mają podrożeć laptopy, ponieważ ceny RAM szybują. Gorsze w 2026 roku będą też smartfony.

Pojawiają się jednak też fake newsy, jak informacja o zaprzestaniu przez Samsunga produkcji dysków SSD SATA – Koreańczycy zdementowali te doniesienia. Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Nvidii.

Czy gracze mają powody do paniki?

Mniejsza dostępność dotychczas wprowadzonych na rynek kart graficznych z pewnością nie jest dobrą wiadomością, ponieważ może przyczynić się do utrzymania lub w najczarniejszym scenariuszu nawet podniesienia cen GPU. W związku z tym wiele osób może albo wstrzymać się z zakupem, albo kupić starszą generację.

Serwis PC Gamer wskazuje jednak, że Nvidia może przekierować moce produkcyjne na nowe karty graficzne RTX 50 Super z modułami GDDR7 o pojemności 3 GB (zamiast 2 GB). Niektóre, wcześniej wprowadzone na rynek GPU, już je wykorzystują – na przykład RTX 5090, więc chodzi o „uwolnienie” zasobów. Mówi się też, że ograniczenie produkcji może dotyczyć tylko wersji 5060 Ti i 5070 Ti z 16 GB.

Ogólna dostępność kart graficznych może zatem się nie zmienić, ponieważ ilość, która „zniknie”, zostanie zastąpiona przez nowszą edycję z dopiskiem „Super”. Oczywiście, nie wszystkich usatysfakcjonuje taki obrót spraw, lecz przynajmniej część najbardziej wymagających graczy sięgnie po nową generację, a poprzednia „zostanie” dla tych, którzy mają mniejsze wymagania albo/i budżet.