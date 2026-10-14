Otworzysz aplikację Lidla i się zdziwisz. A potem ucieszysz

Aplikacja Lidl otrzymała świetną nowość, która ucieszy wielu użytkowników. Sieć ułatwi teraz nie tylko codzienne zakupy. W sklepach debiutują też kolejne praktyczne produkty.

Lidl właśnie dał kolejny powód do korzystania z aplikacji – ta nowość przyda się każdemu domowemu kucharzowi

Do aplikacji Lidla dołączyła świetna nowość. Niemiecka sieć handlowa zintegrowała swoją platformę Kuchnia Lidla z aplikacją Lidl Plus. Dzięki temu podczas zakupów możesz w jednym miejscu skorzystać z własnych list zakupowych utworzonych w serwisie i przejrzeć dostępne przepisy, a także zaplanować dania na kolejne dni oraz – na podstawie listy składników potrzebnych do wykonania dania – skompletować swój koszyk.

Aby skorzystać z nowości w aplikacji Lidl Plus, należy przejść na stronę główną, a następnie wybrać zakładkę Kuchnia Lidla. Znajdziesz ją obok opcji Benefit Plus, która zadebiutowała w aplikacji Lidl Plus w październiku 2024 roku.

Nowa Kuchnia Lidla w aplikacji Lidl Plus (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jednocześnie niemiecka sieć podkreśla, że nowości wdrożone w aplikacji Lidl Plus nie sprawiają, że podstawowa misja Kuchni Lidla się zmienia. Serwis nadal będzie działał jako inspiracja, ułatwienie i pomoc podczas codziennego gotowania, choć wdrożono w nim kilka zmian.

Jedną z najistotniejszych modyfikacji na platformie Kuchnia Lidla jest zmiana adresu – kuchnialidla.pl została zastąpiona adresem przepisy.lidl.pl. Zaznaczę, iż wpisując w pasek adresu pierwotny link, serwis nadal będzie działał po automatycznym przekierowaniu do nowego adresu. Warto jednak powoli przyzwyczajać się do tej zmiany.

Sieć nadmienia, że Kuchnia Lidla powstała 14 lat temu, a baza z przepisami rozrosła się i oferuje już ponad 5,5 tysiąca przepisów. Ponadto firma podkreśla, iż portal przez lata dostarczał również wiedzy, która pomagała lepiej odnaleźć się w kuchni.

Nowe urządzenia kuchenne dołączają do oferty Lidla

Lidl rozwija też swoją ofertę produktów o kolejne urządzenia przydatne w kuchni. Do linii SilverCrest dołączają nowe sprzęty, w tym:

robot kuchenny 600 W – za 139 złotych, zamiast 239 złotych (100 złotych taniej z aktywnym kuponem),

frytkownica na gorące powietrze 9w1 1800 W – za 299 złotych, zamiast 399 złotych (100 złotych taniej z aktywnym kuponem),

blender ręczny z rozdrabniaczem 600 W – za 49,99 złotych, zamiast 79,99 złotych (30 złotych taniej z aktywnym kuponem),

kuchenny oczyszczacz powietrza 36 W – za 149 złotych, zamiast 249 złotych (100 złotych taniej z aktywnym kuponem),

cyrkulator do gotowania sous vide 1000 W – za 249 złotych, zamiast 339 złotych (90 złotych taniej),

młynek do kawy 180 W – za 29,99 złotych, zamiast 39,99 złotych (10 złotych taniej z aktywnym kuponem),

elektroniczna waga kuchenna – za 29,99 złotych, zamiast 49,99 złotych (20 złotych taniej z aktywnym kuponem).

źródło: Lidl

Wybrane urządzenia są też dostępne w internetowym sklepie Lidla.