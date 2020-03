Instagram testuje funkcję autodestrukcji wiadomości

Kolejny komunikator Facebooka może wkrótce zapewnić funkcję automatycznie usuwanych wiadomości.

W planach największego serwisu społecznościowego na świecie jest zintegrowanie Messengera, WhatsAppa i Instagrama. Nie, celem nie jest stworzenie jednej platformy czy aplikacji. Facebook chce zapewnić możliwość komunikacji niezależnie od używanego komunikatora. Przykładowo, użytkownik Messengera będzie mógł porozmawiać ze znajomym, który korzysta z WhatsAppa.

Nic więc dziwnego, że w aplikacjach Facebooka dostępne są lub wkrótce będą podobne funkcje. Messenger oferuje już tajne rozmowy, które pozwalają ustawić czas, po jakim wysyłane wiadomości zostaną automatycznie usunięte. Jak wiemy, funkcja autodestrukcji jest obecnie rozwiajana w WhatsAppie, a niebawem powinna również zawitać do Instagrama.

Programistka Jane Manchun Wong, która specjalizuje się w inżynierii wstecznej i prześwietlaniu oprogramowania, odkryła nową funkcję w kodzie aplikacji Instagrama. Okazuje się, że twórcy testują automatyczne usuwanie wiadomości.

Wiadomości znikają już po wyjściu z rozmowy, a więc działa to inaczej niż w Messengerze, w którym użytkownik może wybrać czas, po jakim nastąpi autodestrukcja. Należy jednak zaznaczyć, że mamy do czynienia z funkcją będącą na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020