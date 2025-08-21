Nowe smartwatche Huawei coraz bliżej. Mogą nieźle namieszać

Chińczycy zapowiedzieli premierę serii Huawei Watch GT 6, która ma spory potencjał, aby namieszać na rynku smartwatchy. Co więcej, nadchodzą też inne nowości.

Premiera serii Huawei Watch GT 6

W tym roku zadebiutował genialny Huawei Watch 5, a także bardziej przystępny cenowo model Huawei Watch Fit 4 wraz z wersją Huawei Watch Fit 4 Pro. To jednak nie koniec smartwatchowych nowości szykowanych przez producenta na ten rok. Firma przygotowuje się do pokazania następców zeszłorocznej serii Huawei Watch GT 5.

Na temat zbliżających się zegarków wiemy jeszcze niewiele, przynajmniej w kwestii oficjalnych informacji. Chińczycy zdradzili jednak kilka szczegółów, które jeszcze bardziej podgrzewają atmosferę. Szczególnie, że i bez tych informacji oczekiwania są naprawdę wysokie, bowiem firma udowodniła już, że potrafi tworzyć świetne zegarki.

Dowiedzieliśmy się, że nowa seria zapewni jeszcze lepszą wydajność akumulatorów, a trzeba zaznaczyć, że już zeszłoroczne modele potrafiły wytrzymać kilkanaście dni bez ładowarki. Do tego ma dojść system lokalizacji HUawei Sunflower, który zadba o wysoką dokładność danych GPS, w tym za poprawne zmierzenie dystansu i tempa.

Należy też oczekiwać rozszerzonych funkcji monitorowania samopoczucia oraz aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Nie powinno zabraknąć dokładnych pomiarów tętna i innych parametrów, a także jednego z lepszych na rynku monitorowania snu.

Globalna premiera nowych urządzeń pod hasłem „Ride The Wind” odbędzie się 19 września w Paryżu. Wówczas poznany serię smartwatchy Huawei Watch GT 6, a także szczegóły dotyczące dostępności.

Firma planuje pokazać jeszcze inne nowości

Huawei, w trakcie wydarzenia zaplanowanego na 19 września, zamierza pochwalić się także produktami z innych kategorii, takich jak tablety i słuchawki. Nowe tablety mają doczekać się ulepszeń zarówno w zakresie wyświetlacza, jak i rysika. Firma ma także ogłosić start globalnej inicjatywy kreatywnej Huawei GoPaint Worldwide Creating Activity, której celem jest wspieranie nowych pokoleń twórców.

Zapowiada się naprawdę ciekawie, a na podsumowanie wszystkich premier zapraszamy na Tabletowo.pl. Oczywiście z czasem pojawią się również recenzje nowych urządzeń.