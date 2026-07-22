Będą problemy z aplikacją mObywatel. Podano terminy

Wydano komunikat, w którym poinformowano, że w związku z planowanymi pracami technicznymi aplikacja mObywatel nie będzie działa jak zwykle. W tych terminach należy spodziewać się utrudnień.

Aplikacja mObywatel może nie zapewniać standardowej funkcjonalności w tych terminach

Centralny Ośrodek Informatyki, odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie rządowego programu, poinformował o planowanych pracach technicznych w dwóch terminach. W związku z nimi mogą występować czasowe przerwy oraz losowe niedostępności usług w aplikacji mObywatel.

Prace techniczne zaplanowano w dwóch terminach:

w nocy z 25 na 26 lipca 2026 roku (z soboty na niedzielę) – od godziny 20:00 do 2:00,

w nocy z 1 na 2 sierpnia 2026 roku (z soboty na niedzielę) – od godziny 20:00 do 2:00.

Wybrane terminy prowadzenia prac technicznych powinny sprawić, że większość użytkowników nie doświadczy problemów z aplikacją mObywatel, choć z pewnością część osób mogłaby chcieć lub potrzebować skorzystać z dostępnych usług w rządowym programie w tym czasie.

Może to jednak nie być możliwe, ponieważ z uwagi na prace techniczne niektóre usługi mogą być okresowo niedostępne lub działać z opóźnieniem. W związku z tym na wszelki wypadek warto mieć ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy oraz inne dokumenty, jeśli może pojawić się potrzeba albo chęć ich okazania we wskazanych powyżej terminach.

Natomiast w przypadku chęci skorzystania z innych usług, których aplikacja mObywatel oferuje dziś bardzo dużo, należy zrobić to przed rozpoczęciem prac technicznych lub po ich zakończeniu. Zakładając, że przebiegną one zgodnie z harmonogramem, a nie można wykluczyć, że potrwają dłużej – jeśli na przykład w ich trakcie wystąpi niespodziewana sytuacja lub okaże się, że coś poszło niezgodnie z założeniami i trzeba naprawić usterkę.

W sierpniu 2026 roku konieczne będzie odnowienie certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel

Należy wiedzieć, że w sierpniu 2026 roku użytkownicy aplikacji mObywatel będą musieli dokonać aktualizacji certyfikatów dokumentów przechowywanych w rządowym programie. To standardowa, przeprowadzana co roku procedura, która na dodatek jest bardzo prosta – wystarczy zalogować się najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku.