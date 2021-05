Internetowe Konto Pacjenta dostępne w formie aplikacji na iOS. Na Androida będzie „za chwilę”

Internetowe Konto Pacjenta to portal internetowy, za pośrednictwem którego można m.in. sprawdzić, czy Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia, a także historię wizyt oraz listę wystawionych e-recept i e-skierowań. Teraz, w formie aplikacji mojeIKP, został udostępniony posiadaczom urządzeń z systemem iOS. „Za chwilę” będzie dostępny również na Androida.

Internetowe Konto Pacjenta to świetna rzecz. Wcześniej podobną, aczkolwiek mniej rozbudowaną funkcjonalność oferował (aktualnie już niedostępny) Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Zainteresowani mogą się do niego zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, usługi mojeID lub z wykorzystaniem e-dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (w jego przypadku potrzebny jest też specjalny czytnik NFC lub smartfon z NFC i bezpłatną aplikacją eDO App).

Reklama

Internetowe Konto Pacjenta dostępne jako aplikacja mojeIKP na iOS

Jak już zostało wspomniane we wstępie, Internetowe Konto Pacjenta pozwala sprawdzić, czy jest się objętym ubezpieczeniem i można korzystać ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także historię leczenia. Ponadto można również podejrzeć wystawione zwolnienia lekarskie i e-recepty oraz skierowania (specjalistyczne, do szpitala i na pobyty w uzdrowiskach).

Teraz funkcjonalność Internetowego Konta Pacjenta została (częściowo) przeniesiona do wydanej właśnie aplikacji mojeIKP. Aktualnie jest ona dostępna wyłącznie w App Store dla smartfonów z systemem iOS, ale – jak zapewnia Minister Zdrowia, Adam Niedzielski – „za chwilę” program pojawi się też w Google Play.







aplikacja mojeIKP (źródło: App Store)

Aplikacja mojeIKP, podobnie jak Internetowe Konto Pacjenta dostępne przez przeglądarkę internetową, pozwala przejrzeć listę wystawionych e-recept oraz e-skierowań. Te pierwsze można również sprawdzić w mObywatelu, zatem mamy do czynienia ze zdublowaniem funkcjonalności, aczkolwiek we wspomnianym przed chwilą programie to tylko dodatek, a w mojeIKP integralna część, jako że to platforma skupiona w całości na zdrowiu.

W obecnej sytuacji aplikacja mojeIKP może cieszyć się największą popularnością z uwagi na fakt, że pozwala zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19, ale to tylko jedna z jej funkcjonalności. Na ten moment nie wiemy natomiast, czy w przyszłości da też dostęp do wszystkich informacji, jakie można sprawdzić przez Internetowe Konto Pacjenta przez przeglądarką internetową.