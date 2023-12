Aplikacja Biedronka w nowej odsłonie. Sprawdź, co się zmieni

Swego czasu Biedronka oferowała aplikację, która pozostawiała wiele do życzenia. W 2022 roku byliśmy jednak świadkami nowego otwarcia w historii kultowej sieci sklepów. Apka na smartfony nareszcie zyskała lepszy interfejs. Wraz z końcem 2023 roku nadszedł czas na coś, co można śmiało nazwać „Biedronką 2.5”

Nowa apka Biedronka

O planowanych zmianach informuje powiadomienie wysyłane do użytkowników aplikacji. Z niego dowiadujemy się, że proces aktualizacji apki do nowszej wersji już się rozpoczął. Czego zatem możemy się spodziewać po nowym oprogramowaniu do polowania na okazje i przechowywania e-paragonów?

Shakeomaty, dostęp do e-paragonów – od ponad roku z apki Biedronka aż chce się korzystać i zaglądać do niej codziennie. (fot. Producenta)

Przede wszystkim nowa wersja aplikacji spodoba się tym, którzy lubią wytrząsać Shakeomaty przy słabym oświetleniu. Nie pytajcie się mnie, dlaczego ktoś miałby, zamiast scrollować Instagrama nocą, przeglądać gazetkę Biedronki. Wierzę jednak, że takie osoby z pewnością ucieszą się z wprowadzenia trybu ciemnego.

Oprócz tego, wkrótce właściciele nowszych urządzeń Huawei nie będą mogli posądzać Biedronki o dyskryminację. W oficjalnym wpisie pada bowiem informacja, że program trafi na wszystkie urządzenia chińskiego producenta, nie tylko te z systemem Android. Aby ująć to najprościej jak się da: aplikacja powinna pojawić się w sklepie AppGallery i działać na urządzeniach z EMUI lub HarmonyOS.

Ostatnią nowość z radością przywitają ci, którzy robią zakupy wyłącznie w Biedronce, ale zdarzało im się zapomnieć papierowej listy z produktami, które trzeba kupić. W nowej wersji aplikacji zostanie bowiem zaimplementowania funkcja tworzenia cyfrowych list zakupów. Oprócz opcji samodzielnego opracowywania listy, aplikacja Biedronka podpowie również, jakie produkty są najczęściej kupowane.

Jak będzie wyglądał proces migracji?

Nowa wersja aplikacji powinna już być dostępna dla wybranych osób zarówno na Androidzie (sklep Google Play), iOS-ie (App Store) jak i na urządzeniach Huawei (App Gallery). Biedronka obiecuje, że z oprogramowania będzie korzystała stopniowo coraz większa liczba użytkowników, a cały proces aktualizacji ma się zakończyć przed lutym 2024 roku. Po planowanej migracji tylko najnowsza wersja aplikacji będzie wspierana.

Biedronka obiecuje, że cały proces ma przejść w sposób niemal niezauważalny dla użytkownika. Niewykluczone jednak, że trzeba będzie ponownie zalogować się do aplikacji, a w najgorszym przypadku – ponownie zarejestrować się w programie Moja Biedronka.