Zgubiliście swoje słuchawki Beats? Android pomoże Wam je odnaleźć

Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym musiał szukać swojej pary słuchawek bezprzewodowych. Jeżeli jednak Wam zdarza się to od czasu do czasu, a przy okazji posiadacie Buds Studio, to mamy dla Was dobre wieści.

Lokalizowanie Beatsów na Androidzie od dziś

Apple znane jest (oprócz wysokich cen i osobliwego podejścia do ewolucji sprzętu) z ograniczania funkcji swoich urządzeń na innych systemach. Dlatego androidowa aplikacja poświęcona słuchawkom Buds Studio była mocno okrojona względem wersji dostępnej na iOS. Przyszła jednak pora na zmiany.

Nowe kolory Buds Studio (Źródło: Beats)

Apple postanowiło zaktualizować aplikację dedykowaną słuchawkom marki Beats. Jedną z przyjemnych zmian jest dodanie widżetu, który można umieścić na głównym ekranie smartfona. Dzięki temu użytkownik dostaje szybki dostęp do wglądu na stan baterii oraz zmiany trybów słuchania – nie musi za każdym razem sięgać bezpośrednio do aplikacji. Największą zmianą jest jednak możliwość znalezienia zagubionej słuchawki z pary.

Jeśli właściciele smartfonów z Androidem będą chcieli dowiedzieć się, gdzie tym razem zostawili swoje Beatsy, wystarczy, że skorzystają z opcji „Locate my Beats”. Funkcja pomaga namierzyć m.in. Studio Buds, Fit Pro i inne modele wspierane przez aplikację. Miejmy nadzieję, że Apple na tym nie poprzestanie i posiadacze słuchawek Beats, którzy nie zdecydowali się na iPoda lub iPhone’a, nie poczują się jak klienci drugiej kategorii.

Aktualizacja zbiegła się w czasie z kilkoma ogłoszeniami związanym z modelem Studio Buds. Po pierwsze – nowe wersje kolorystyczne. Do trzech dostępnych obecnie kolorów – czerwonego, czarnego i białego, dołączają wersja szara, różowa oraz granatowa. Cena pozostaje bez zmian – 729 złotych za parę. Ponadto trzeba będzie wykazać się odrobiną cierpliwości, gdyż nowe warianty kolorystyczne mają wydłużony czas dostawy o ~2 tygodnie.

Po drugie, firma pochwaliła się, że Buds Studio stały się „do dziś najszybciej globalnie sprzedającym się produktem Beats”. W związku z rosnącą popularnością bezprzewodowych słuchawek i towarzyszącego im marketingu, wcale mnie to nie dziwi.