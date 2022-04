Odchudzone GoPro jest tak lekkie, że można go podpinać do niedużych dronów

GoPro ma gadżet idealny dla miłośników dronów FPV i Cinewhoop. GoPro HERO 10 Black Bones, mimo że lekki, to wciąż może nagrywać wideo w 5,3K.

Reklama

Wydajność GoPro HERO 10 Black w lekkiej obudowie

GoPro HERO 10 Black Bones jest lekki jak piórko. Waży zaledwie 54 g, a to aż o 100 gramów mniej niż podstawowy HERO 10 Black. Czyni to z niego najlżejszą kamerą GoPro w historii. Jak uzyskano tak spektakularny efekt?

Utrzymanie tak niskiej wagi możliwe jest dzięki temu, że HERO 10 Black Bones… nie ma własnej baterii. Zasilany jest przez akumulatory drona w standardzie 2S-6S lub 5-27V, czyli klasyczne rozwiązanie w przypadku maszyn latających FPV. Przy tak niewielkiej masie, nowa kamera nadaje się do montażu na dronach Cinewhoop, zaprojektowanych do wykonywania szalonych manewrów lotniczych.

Dobrze wentylowana, dziurkowana obudowa sprzyja chłodzeniu powietrzem podczas długich zdjęć lub lotów. Osłona soczewki jest wymienna i kompatybilna z filtrami HERO 10 Black i HERO 9 Black ND, także zewnętrznych firm. W ten sposób można uzyskiwać naprawdę ciekawe efekty, jeszcze przed obróbką cyfrową.

W środku drzemie ten sam procesor GP2, co w HERO 10 Black oraz identyczna matryca 1/2,3″, więc nie ma mowy o obniżonej jakości filmów czy zdjęć. Do stabilizacji ujęć używany jest system HyperSmooth 4.0. Po przechwyceniu materiału można go obrobić w nowej aplikacji GoPro Player + Reel Steady.

Black Bones kręci wideo w 5,3K przy 60 kl./s, 4K przy 120 kl./s i 2,7K przy 240 kl./s – przy proporcjach obrazu 16:9. Zmieniając proporcje na 4:3, możemy spodziewać się materiałów w 5,3K przy 30 kl./s, 4K przy 60 kl./s i 2,7L przy 120 kl./s. Zwykłe GoPro HERO 10 Black oferuje takie same możliwości.

Nowa kamera kosztuje 500 dolarów bez subskrypcji GoPro, natomiast z nią zakupimy ją w cenie 400 dolarów. Subskrybenci otrzymują znany już zestaw usług: na przykład bezpłatną wymianę kamery „bez powodu”, zniżki na akcesoria, nieograniczone miejsce na kopie zapasowe filmów w cyfrowej chmurze i wiele więcej. Obecni subskrybenci mogą zaopatrzyć się w HERO 10 Black Bones za cenę 350 dolarów.