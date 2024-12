Przez Stalkera 2 w kraju zabrakło internetu

To się musiało tak skończyć – Stalker 2, jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku, okazał się tak dużym sukcesem w Ukrainie, że wpłynął on na jakość funkcjonującej sieci.

Jak dużym sukcesem jest Stalker 2?

Choć widniejąca przy recenzji Stalker 2: Heart of Chornobyl ocena nie należy do najwyższych, to wierzę, że po przymknięciu oka na problemy techniczne tytuł może spodobać się niejednemu graczowi nawet teraz. Odkładając na chwilę na bok jakość gry, ścieżka, jaką musiało przebyć GSC Game World, jest niebywała – 14 lat w produkcji, inwazja Rosji na Ukrainę, która popchnęła niektórych pracowników do heroicznych działań, pożar w przeniesionym do Pragi biurze studia.

Aby gracze na całym świecie mogli podziwiać takie kadry, GSC Game World przeszło drogę przez mękę (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Nic dziwnego, że dla naszych wschodnich sąsiadów debiut Stalkera 2 był powodem do ogromnych celebracji. Podczas plenarnego spotkania w ukraińskim parlamencie postanowiono uczcić globalną premierę gry. Za największy dowód uznania wysiłku GSC Game World możemy uznać także fakt, że w dniu premiery tytułu inernet w Ukrainie został ponadprzeciętnie obciążony.

Wolny internet? To wina „anomalii z Zony”

O problemach z prędkością internetu poinformowało dwóch dużych ukraińskich operatorów „Tenet” i „Triolan”, którzy bez problemu wskazali winowajcę mocnego spowolnienia sieci w dniu premiery Stalkera 2:

Przyjaciele, ze względu na masowe pobierania długo oczekiwanego Stalkera 2 w trybie multi-stream, zewnętrzne kanały naszych partnerów są w tej chwili przeciążone. Konto Tenet na Telegramie

Obecnie obserwujemy tymczasowy spadek prędkości internetu we wszystkich kierunkach. Wynika to ze zwiększonego obciążenia na kanałach w związku z dużym zainteresowaniem premierą Stalkera. Wpis Triolan z Telegrama

Maria Griogorowicz, dyrektor kreatywna GSC Game World, ma co do zaistniałej sytuacji mieszane uczucia. Z jednej strony uważa ona, że internet to ważna metoda komunikacji w trakcie wojny i obciążanie sieci pobieraniem gry nie wygląda zbyt dobrze. Z drugiej strony cieszy ją fakt, że praca jej zespołu została silnie doceniona przez rodaków.