Składany smartfon w promocji za mniej niż 2000 złotych. Tu nie ma żadnego haczyka

W zeszłym roku małym zaskoczeniem była jedna z promocji na składany smartfon Motoroli, która sprawiała, że był on tańszy od popularnych flagowców. Na koniec 2024 roku wychodzi na to, że mamy kolejny, mały kamień milowy – za składaka w promocji zapłacicie tyle, co za dobrego reprezentanta średniej półki.

Co oferuje Nubia Flip 5G?

Nie będzie przesadą, jeżeli nazwę składany smartfon Nubii budżetową odpowiedzą na podobne konstrukcje Samsunga czy Oppo. Zamiast stawiać na jak najlepsze podzespoły, zdecydowano się na kompromisy w postaci układu mobilnego Snapdragon 7 Gen 1 z dodatkiem 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane, akumulator o pojemności 4310 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W czy 6,9 calowy ekran wewnętrzny o rozdzielczości Full HD+ (2790×1188 pikseli) z maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Nubia Flip 5G (źródło: Nubia)

Zewnętrzna wyspa na aparaty składa się z wpisanego w okrąg ekranu o średnicy 1,43 cala i dwóch obiektywów na zewnętrznej obręczy – głównego 50 Mpix z opcją nagrywania materiałów 4K i oczka pomocniczego 2 Mpix. Wewnątrz konstrukcji zastosowano natomiast 16 Mpix kamerkę do selfie. Całość sprawiła, że w dniu polskiej premiery we wrześniu 2024 roku Nubia Flip 5G kosztowała tylko 2499 złotych.

Promocja na składany smartfon Nubia Flip 5G nie potrwa długo

W ramach zbliżających się Mikołajek producent przygotował świetną promocję dla tych, którzy chcieliby wejść w posiadanie składanego smartfona pod warunkiem, że nie musieliby zostawić w sklepie dużego worka z pieniędzmi. Obniżka sięga 500 złotych od sugerowanej ceny detalicznej – telefon kosztuje zatem 1999 złotych w oficjalnym sklepie internetowym oraz w oficjalnym sklepie marki na Allegro.

Oprócz oczywistego ograniczenia w postaci liczby egzemplarzy, okienko na skorzystanie z rabatu jest niewielkie – niska cena będzie utrzymywała się od 5 do 12 grudnia 2024 roku. Obniżką objęto zarówno czarną, jak i złotą opcję kolorystyczną.

Jeżeli szukacie dodatkowej ochrony urządzenia i nie przejmujecie się stylistyką, w obu sklepach znajdziecie również etui za 149 złotych. Wykonano je z białej, wegańskiej skóry i zamontowano na nim dodatkowe uchwyty na pasek. W zestawie znajdują się dwa – metalowy łańcuszek o długości 125 cm i sztuczne perły o długości 35 cm.