Tim Cook mówi o odejściu z Apple. Jakie ma plany?

Tim Cook kieruje Apple nieprzerwanie od 24 sierpnia 2011 roku (choć wcześniej – czasowo – już piastował stanowisko CEO, zastępując chorego Steve’a Jobsa). W wywiadzie z Wired poruszył kwestię swojej przyszłości w firmie. Kiedy planuje przekazać stery w nowe ręce?

Kiedy Tim Cook przestanie być CEO Apple?

Timothy Donald Cook urodził się 1 listopada 1960 roku i dołączył do Apple w 1998 roku po spotkaniu ze Stevem Jobsem – decyzję o dołączeniu do szeregów pracowników dzisiejszego giganta podjął po zaledwie… niespełna 5 minutach, mimo że rozsądek i znajomi podpowiadali mu coś innego.

Mimo to zawierzył intuicji i – jak dziś widać – opłacało mu się to. 24 sierpnia 2011 roku objął stanowisko CEO i pozostaje nim do dziś. Czas jednak płynie nieubłaganie. Steven Levy z Wired zapytał go wprost, jak długo zamierza pełnić tę funkcję. Początkowo Tim Cook powiedział, że nie wie i że pytanie o to pojawia się w ostatnim czasie coraz częściej niż w przeszłości.

Tim Cook podczas Apple Event 9 września 2024 roku (źródło: Apple)

Powodem jest fakt, że się starzeje i jego włosy przybrały siwy kolor. CEO Apple zapewnił jednak, że „kocha to miejsce” i ludzi, z którymi pracuje. Miejsce, w którym obecnie się znajduje, uważa za „życiowy zaszczyt”. Zadeklarował też, że będzie dalej wykonywał swoją pracę, „aż głos w głowie powie, że nadszedł czas”. Wtedy odejdzie i skupi się „na tym, jak będzie wyglądał następny rozdział”.

Wygląda zatem na to, że nie należy się spodziewać rychłego przekazania steru w nowe ręce. Gdy będzie to nieuchronne, zapewne pojawią się przecieki na ten temat wraz z giełdą nazwisk. Na tę chwilę trudno z całą pewnością wskazać, kto mógłby zostać nowym CEO Apple.

Na razie Tim Cook ma inne zadanie – uruchomić Apple Intelligence w Chinach

Chiny to bardzo ważny rynek dla Apple, ale też trudny, z uwagi na ograniczenia dostępu do zagranicznych usług. W związku z tym firma z Cupertino musiała znaleźć innego partnera, który pomoże jej udostępnić Chińczykom Apple Intelligence. Ma nim być Baidu.

Według informacji, przekazanych przez The Information, firmy, które dostosowują LLM Baidu do potrzeb użytkowników iPhone’ów, zmagają się z takimi problemami, jak rozumienie promptów przez LLM oraz dokładność reagowania na typowe scenariusze. Ponadto Baidu chce zapisywać i analizować zapytania wykorzystujące AI, podczas gdy polityka prywatności Apple na to nie pozwala.

Apple Intelligence w Chinach ma wykorzystywać najbardziej zaawansowany model Baidu – Ernie 4.0. Z modeli AI chińskiej firmy skorzysta też Siri.