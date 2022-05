Do biura i do nauki. Nowy tablet Huawei MatePad 10.4 2022 z klawiaturą i rysikiem w zestawie

Huawei ma nową propozycję dla osób, które potrzebują urządzenia mobilnego z większym ekranem, nadającego się do pracowniczych wideokonferencji czy nauki zdalnej. Oto tablet Huawei MatePad 10.4 2022.

Biurowy i edukacyjny tablet od Huawei

W sprzedaży w Polsce pojawił się nowy sprzęt od Huawei – tablet MatePad 10.4 2022. Wyposażono go w ekran FullView 2K o przekątnej 10,4 cala (stąd nazwa). Kontrast użytego wyświetlacza to 1300:1, zaś maksymalna jasność sięga 470 nitów. Współczynnik powierzchni ekranu do przedniej obudowy wynosi 84%, co sprawia że wyświetlacz wydaje się być jeszcze większy.

Interfejs użytkownika, choć przypomina mocno iPadOS, jest efektem pracy Huawei nad HarmonyOS 2 – autorskim systemem, pozbawionym jednak powiązań z usługami i aplikacjami Google. Znajdziemy w nim kilka usprawnień, na przykłąd funkcję App Bubble, umożliwiającą płynne przełączanie się między aplikacjami.

Z pobocznych akcesoriów na pewno warto wymienić możliwość podpięcia magnetycznej klawiatury, która zresztą znajduje się w zestawie. Ponadto Huawei MatePad 10.4 2022 współpracuje z Huawei M-Pencil drugiej generacji. To z pewnością miły dodatek do tabletu.

W środku działa 4 GB RAM wraz z 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Opcjonalnie, pamięć na pliki można rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty microSD. Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 7250 mAh.

Aluminiowa obudowa skrywa kilka smaczków – na przykład głośniki Harman Kardon. Zamontowane mikrofony, w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem będą w stanie redukować szumy otoczenia, pozwalając na wytłumianie hałasu, takiego jak pisanie na klawiaturze, zamykanie drzwi, kroki czy drobny szum, które mogłyby przeszkadzać podczas prowadzonych spotkań wideo.

Cena i dostępność Huawei MatePad 10.4 2022

Tablet Huawei MatePad 10.4 2022 dostępny będzie w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i x-kom.

Oferta premierowa przedstawia tablet w zestawie z magnetyczną klawiaturą i rysikiem M-Pencil w cenie 1399 złotych.