Nadchodzą stare-nowe karty AMD

Wreszcie są – odświeżone karty graficzne z serii AMD Radeon RX 6000, które można określić mianem starych-nowych układów. Producent nie zmienił tutaj w znaczącym stopniu specyfikacji, bowiem trzy „nowe” propozycje nieznacznie różnią się od swoich „starszych braci”. AMD również zapowiedziało szerszą listę gier, które obsłużą technologię FSR 2.0.

Oto odświeżone karty graficzne AMD Radeon 6000

Nieoficjalne informacje przez dłuższy czas sugerowały, że producent z Santa Clara, znany w głównej mierze z procesorów Ryzen, przygotowuje coś w segmencie kart graficznych. Finalnie wszelkie plotki się potwierdziły, a AMD zaserwowało nam trzy układy GPU.

Zacznę może od najciekawszego, czyli jak dotąd najdroższego i najbardziej zaawansowanego przedstawiciela rodziny RDNA 2 – Radeona RX 6950 XT. Jak już wcześniej wspomniałem, pod względem specyfikacji producent nie poczynił tu większych zmian, a więc mamy ten sam procesor graficzny Navi 21 XTX składający się z 80 klastrów GPU (obejmujących 5120 rdzeni cieniujących oraz 80 jednostek RT).

AMD Radeon RX 6950 XT (fot. AMD)

Co się zatem zmieniło? Taktowanie GPU – zarówno w trybie gry (2100 MHz, było 2015 MHz), a także w trybie Boost (2350 MHz, było 2250 MHz). Czerwoni również pokusili się o zmianę pamięci na kości o wyższych taktowaniach – szkoda, że GDDR6 nie zastąpiono GDDR6X. Jak to mówią, lepszy rydz niż nic, a 16 GB pamięci o taktowaniu 18 Gb/s jest bardziej optymalnym układem niż 16 Gb/s z podstawowego Radeona RX 6900 XT.

AMD Radeon RX 6750 XT (fot. AMD)

Następny w kolejce jest AMD Radeon RX 6750 XT, czyli odświeżony RX 6700 XT. Karta obejmuje takie same zmiany, jak flagowy ww. model. Producent podkręcił tu zegary procesora graficznego z odpowiednio 2424 do 2495 MHz i 2581 do 2600 MHz w trybach gry/boost. Zostawiono tu tę samą ilość pamięci wideo (12 GB), ale wymieniono kości GDDR6 o taktowaniu 16 Gb/s na GDDR6 18 Gb/s.

AMD Radeon RX 6650 XT (fot. AMD)

No i w ostatnim przypadku sprawa wygląda niemalże identycznie, ale z małą różnicą. Radeon RX 6650 XT to stary-nowy RX 6600 XT, o wyższych zegarach GPU – z 2359 do 2410 MHz oraz 2589 do 2653 MHz. RX 6600 XT podobnie jak inne modele, miał kości GDDR6 taktowane zegarem 16 Gb/s, natomiast „nowy” RX 6650 XT otrzyma tylko nieco szybsze moduły VRAM – o taktowaniu 17,5 Gb/s (a nie jak dwa modele wyżej – 18 Gb/s). Naturalnie, pozostaje tu 8 GB pamięci wideo.

AMD zapowiada nowe gry, do których trafi FSR 2.0

Według zapowiedzi AMD FSR 2.0 ma być rewolucyjną technologią upscalingu, która zapewni lepszą jakość obrazu, niż w przypadku natywnej rozdzielczości – w co oczywiście jest trudno uwierzyć. Niemniej jednak, technika w tym roku będzie trafiała już do pierwszych gier komputerowych, dzięki czemu będziemy mogli ją sprawdzić i przede wszystkim – porównać do najnowszej wersji NVIDIA DLSS.

Producent podaje listę tytułów, do których w zbliżających się miesiącach trafi technologia. Pierwszą grą będzie Deathloop, który 12 maja dostanie aktualizację, natomiast później FSR 2.0 zadebiutuje w takich grach jak: