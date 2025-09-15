Chińskie firmy chcą nas zaskoczyć. Mobilna fotografia priorytetem

W najbliższych miesiącach na rynek trafią dwa flagowce, które mogą przyciągnąć uwagę miłośników zaawansowanej mobilnej fotografii. Zarówno Oppo, jak i Vivo, stawiają na konkretne rozwiązania sprzętowe, które mają wyraźnie wyróżnić ich nowe modele na tle konkurencji.

Oppo Find X9 Pro i współpraca z Hasselblad

Oppo potwierdziło oficjalnie, że nadchodzący flagowiec Find X9 Pro zadebiutuje z dedykowanym zestawem fotograficznym stworzonym we współpracy z Hasselblad. System ten, magnetycznie mocowany, pozwoli na szybkie przełączanie między standardowym trybem zdjęć a rozbudowanymi konfiguracjami z dodatkowymi soczewkami.

Choć finalny wygląd zestawu nie został jeszcze ujawniony, udostępnione koncepcyjne zdjęcia pokazują uchwyt z dodatkowymi optykami, w tym telekonwerter, który ma współpracować z głównym aparatem 200 Mpix. Sam obiektyw oferuje 3-krotny zoom optyczny, ale dzięki zewnętrznemu rozszerzeniu możliwe będzie uzyskanie ogniskowych zbliżonych do 200 mm, czyli podobnych do tych, które znajdziemy w modelu Vivo X200 Ultra.

źródło: Weibo @OPPO

Co ciekawe, Oppo zdecydowało się zrezygnować z konfiguracji z dwoma teleobiektywami, znanej z Oppo Find X8 Pro. Całość ma charakteryzować się dopracowaną kolorystyką opracowaną we współpracy z Hasselblad i autorskim algorytmem przetwarzania obrazu opartym na AI.

Zestaw akcesoriów najprawdopodobniej będzie dostępny tylko z modelem Pro, choć pojawiają się sugestie, że wersja standardowa Find X9 otrzyma osobne dodatki dedykowane do nagrywania wideo. Na razie nie wiadomo jednak, czy urządzenie z zestawem Hasselblad trafi również do sprzedaży globalnej. Premiera całej serii spodziewana jest jeszcze w 2025 roku.

Nadchodzącym Vivo zrobisz świetne selfie

Z kolei nadchodzący Vivo X300 celuje w użytkowników, którzy oczekują zaawansowanej fotografii zarówno z głównego aparatu, jak i z przedniego. Producent wyposaży urządzenie w kamerę do selfie 50 Mpix z autofokusem. Do tego dojdzie aparat główny 200 Mpix oraz nowy obiektyw telefoto Zeiss APO z funkcją makro.

źródło: Weibo

Oprócz podstawowych informacji o konfiguracji fotograficznej na uwagę zasługuje też 6,31-calowy panel LTPO OLED z odświeżaniem 120 Hz, czyli taki jak w Vivo X200 Pro mini. Warto dodać, że producent najpewniej zdecyduje się zrezygnować z osobnej wersji „mini” i w zamian przygotuje jeden kompaktowy model z flagowymi parametrami. Napędzany przez układ MediaTek Dimensity 9500, Vivo X300 zapowiada się na wszechstronnego flagowca.

Według najnowszych informacji, premiera odbędzie się w Chinach 13 października. Cena ani ewentualna globalna dostępność nie zostały jeszcze potwierdzone.