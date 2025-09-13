fot. Jakub Kordasiński
Smartfony

Google przestaje robić jednorazowe smartfony? Zobacz jak łatwo naprawić nowego Pixela

Piotr Bukański·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Google przestaje robić jednorazowe smartfony? Zobacz jak łatwo naprawić nowego Pixela

Jeszcze kilka lat temu flagowce Google słynęły z tego, że ich naprawa była prawdziwą udręką. Tymczasem najnowszy Pixel pokazuje, że firma zaczyna poważnie traktować trend „right to repair”. Najnowsze rozbiórki urządzenia wskazują, że wymiana kluczowych elementów w końcu nie jest walką z klejem i ryzykiem uszkodzenia całego telefonu.

Jest lepiej. Google odrobiło lekcje

Największą zmianą w Pixelu 10 Pro XL jest sposób, w jaki Google podeszło do demontażu baterii. Zack z kanału JerryRigEverything, który regularnie rozbiera flagowce na części pierwsze, zauważył, że ogniwo można wyjąć znacznie szybciej niż w poprzednich modelach. To spore ułatwienie, bo dotąd akumulatory Google uchodziły za jedne z najbardziej problematycznych w serwisach. Łatwiejszy dostęp oznacza niższe koszty naprawy i mniejsze ryzyko, że przy wymianie coś pójdzie nie tak .

Z kolei iFixit, które przygląda się naprawialności urządzeń w sposób bardziej systemowy, podchodzi jednak do sprawy ostrożniej. Według specjalistów zmiany są pozytywne, ale nie rewolucyjne. Jest to raczej krok w dobrym kierunku niż pełne otwarcie konstrukcji na użytkownika. Ekran faktycznie da się wymienić po odpięciu jednego kabla i pracując od frontu urządzenia, co jest bardzo sensownym rozwiązaniem. Problem w tym, że do reszty podzespołów trzeba już dobierać się od tyłu, co wciąż komplikuje naprawę.

Standardowy Pixel 10 wypada nieco gorzej. iFixit przyznał mu ocenę 6/10 w skali naprawialności. Doceniono łatwe zdejmowanie tylnej szyby, modularny port USB-C i logiczny układ wnętrza z mniejszą liczbą śrubek niż u większości konkurentów. Z drugiej strony bateria nadal jest solidnie przyklejona, a ekran wyjątkowo mocno osadzony w kleju. W efekcie wymiana tych dwóch elementów w podstawowej wersji Pixela wciąż wymaga sporo cierpliwości i doświadczenia.

Co to oznacza dla użytkowników?

Zmiana w Pixelu 10 Pro XL nie jest przypadkiem, a efektem rosnącej presji na producentów elektroniki. Google zdaje sobie sprawę, że polityka „jednorazowych urządzeń” budzi coraz większą krytykę, a w wielu krajach prawo wymusza już łatwiejsze naprawy i dostępność części zamiennych. Google ma jednak długą tradycję w dosłownie jednorazówkach, ponieważ np. Pixel Watch 3 jest praktycznie nienaprawialny, ale za to w ekopudełku.

Dla użytkowników oznacza to nie tylko niższe koszty serwisu, ale też dłuższą żywotność sprzętu. Wymiana baterii po dwóch-trzech latach użytkowania to często naturalna konieczność, a skoro teraz można zrobić to szybciej i bez większego ryzyka, Pixel 10 Pro XL ma szansę posłużyć dłużej niż poprzednie generacje.

Trzeba jednak pamiętać, że naprawialność wciąż ma swoje ograniczenia. O ile bateria czy port ładowania są stosunkowo proste do wymiany, o tyle dostęp do płyty głównej czy całego zestawu aparatów wymaga znacznie większej ingerencji – sporo tutaj brakuje do smartfona, który najłatwiej naprawić, czyli Fairphone 6 (ale to zupełnie inny kaliber sprzętu, więc nie da się tego bezpośrednio porównać).

Zobacz również

Obserwuj nas