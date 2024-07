Co tu się…?! Ten producent sprzedaje nowy laptop bez dysku

Nie jestem bardzo stary (bliżej mi do 30-tki niż 40-tki), ale dużo już w życiu widziałem. Z czymś takim spotykam się jednak po raz pierwszy. Jeszcze nie zdarzyło mi się pisać o nowym laptopie bez dysku twardego. Tymczasem taki sprzęt właśnie trafił do sprzedaży.

Nowy laptop bez dysku twardego

Nie jest niczym wyjątkowym laptop bez systemu operacyjnego – w sklepach jest takich na pęczki. Najwyraźniej takie konstrukcje muszą cieszyć się wystarczająco dużą popularnością, aby sprzedawcom opłacało się je oferować w tak dużych ilościach. Wprowadzenie na rynek urządzenia bez dysku twardego nie jest jednak czymś „normalnym”.

Producentem tego nietypowego laptopa jest firma Szbox. Niedawno dodała ona do swojej oferty minikomputer, który mieści się w dłoni i waży tyle, ile kostka masła. Wygląda na to, że zdecydowała się zwracać na siebie uwagę nietypowymi konstrukcjami. I jej się to jak najbardziej udaje. Na co dzień nie spotyka się bowiem również komputerów osobistych, w których ilość miejsca na pliki użytkownika wynosi okrągłe… 0 GB.

źródło: AliExpress

Szbox nie poszedł jednak „na całość”, ponieważ przygotował również modele z dyskiem SSD o pojemności 128, 256 i 512 GB oraz 1 i 2 TB (slot w formacie M.2 2280). Wersja bez żadnego dysku jest naturalnie najtańsza – kosztuje nieco ponad 1370 złotych. Warianty z SSD natomiast:

około 1440 złotych (128 GB),

około 1460 złotych (256 GB),

około 1534 złote (512 GB),

około 1660 złotych (1 TB),

około 2048 złotych (2 TB).

W pierwszych przypadkach różnice w cenach nie są duże, a najmniej opłacalna jest wersja z dyskiem o pojemności 128 GB, skoro za 20 złotych więcej można mieć dwa razy tyle. Za kolejne 75 złotych zaś następne 256 GB.

Co jeszcze oferuje laptop Szbox S95?

Urządzenie jest ciekawe nie tylko dlatego, że jest dostępne w wersji bez dysku, ale również z powodu swojej konstrukcji, ponieważ oferuje obracany o 360°, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,95 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli. Fajnie na liście parametrów wygląda też 16 GB RAM DDR5.

źródło: AliExpress

We wnętrzu laptopa umieszczono również 1 Mpix kamerę internetową, podwójny głośnik 1 W, porty USB-C, złącze 3,5 mm, akumulator o pojemności 4500 mAh (7,6 V)/34,2 Wh i system operacyjny Windows 11. Najsłabszą stroną urządzenia może być procesor Intel N95 z czterema rdzeniami o standardowym taktowaniu 1,7 GHz (które może jednak zostać zwiększone do 3,4 GHz).

Całość ma wymiary 251x170x17 mm i waży 1,1 kg. Laptop Szbox S95 jest dostępny na platformie AliExpress w sklepie Szbox Store.