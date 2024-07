Bilety MPK Wrocław będą ważne w pociągach

Już od 1 sierpnia 2024 roku w stolicy Dolnego Śląska pasażerowie komunikacji miejskiej na jednym bilecie miejskim będą mogli przemieszczać się również pociągami przewoźników Polregio i Kolei Dolnośląskich. Jaki rodzaj biletów MPK Wrocław to umożliwi i na których stacjach obowiązuje ta zasada?

Jeden bilet MPK na podróż koleją

Z dniem 1 sierpnia 2024 roku mieszkańcy i turyści stolicy województwa dolnośląskiego oraz jej okolic ponownie będą mogli poruszać się po Wrocławiu na podstawie biletów miejskich – minimum 24-godzinnych. To efekt współpracy prezydenta Jacka Sutryka, prezesa Kolei Dolnośląskich Damiana Stawikowskiego oraz przedstawicieli Polregio.

(źródło: Koleje Dolnośląskie)

Miasto Wrocław będzie odpowiedzialne za współfinansowanie kursowania pociągów, a zawarta umowa o wartości około 53 milionów złotych obowiązuje do końca 2025 roku. Finansowo zaangażowały się również instytucje, takie jak powiat wrocławski oraz stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

Porozumienie pozwoliło na dołączenie dwóch przewoźników kolejowych do komunikacji miejskiej. Dzięki temu już od 1 sierpnia br. z pociągów kursujących w aglomeracji wrocławskiej bezpłatnie mogą korzystać seniorzy powyżej 65. roku życia oraz uczące się dzieci i młodzież do 21. roku życia.

W pociągach będą honorowane bilety, takie jak:

24-, 48-, 72- i 168-godzinne,

okresowe imienne (ale nie bilety przypisane wyłącznie do dwóch linii MPK),

30- 60- i 90-dniowe na okaziciela.

Jakie stacje objęła umowa?

Podobna umowa na dodanie kolei do komunikacji miejskiej w stolicy Dolnego Śląska obowiązywała już przed trzema laty – każdego dnia na bilecie MPK w pociągach korzystało kilka tysięcy Wrocławian. W tym czasie sieć kolejowa rozwinęła się, wzrosła też liczba stacji oraz połączeń regionalnych. Jak zaznaczył prezes Kolei Dolnośląskich – Damian Stawikowski – ostatnie lata pozwoliły na zainwestowanie w tabor prawie miliarda złotych, co sprawia, że przewoźnik jest lepiej przygotowany do obsługi ruchu.

Bilet MPK obowiązuje łącznie na 31 przystankach kolejowych. Umowa objęła Iwiny – zlokalizowane w pobliżu osiedla Jagodno – oraz stacje o dwuczłonowych nazwach zawierających słowo Wrocław.

Jak zaznaczył Michał Rado – wicemarszałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za kolej – rządzący mają w planach opracowanie i wprowadzenie jednolitego biletu, który miałby obowiązywać na terenie całego Dolnego Śląska.