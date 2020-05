Chcesz mieć najwydajniejszy smartfon z Androidem? No to nie kupuj Xiaomi

Flagowce Xiaomi przestały być bezkonkurencyjnymi (w kwestii stosunku ceny do oferowanych możliwości) propozycjami w swojej klasie – ceny Mi 10 i Mi 10 Pro są bowiem znacznie wyższe niż zeszłorocznych high-endów. Do tego nowe smartfony nie brylują pod względem wydajności jak poprzednik. Jeśli ktoś chce mieć prawdziwie topowy sprzęt, powinien skierować swój wzrok na produkty innej marki z Chin.

Mimo że wiele osób deklaruje, że nie interesują ich uzyskiwane przez smartfony wyniki w AnTuTu, to wciąż nie brakuje takich, dla których prezentowana przez popularny benchmark wydajność jest poważnym argumentem „za” lub „przeciw” danemu modelowi, nawet jeśli różnice pomiędzy poszczególnymi urządzeniami nie są znaczące. Najlepszy może być jednak tylko jeden sprzęt i po raz kolejny nie jest to Xiaomi.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem wg AnTuTu – kwiecień 2020

AnTuTu opublikowało najnowszy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Xiaomi nie znajduje się nawet w najlepszej trójce. Okupują ją bowiem – odpowiednio – Oppo Find X2 Pro na pierwszym miejscu, Oppo Find X2 na drugim i Vivo iQOO Neo 3 na trzecim. Drugi z ww. awansował o jedno oczko względem lutowego zestawienia, natomiast ostatni wdarł się na trzecie przebojem, gdyż miał swoją premierę bardzo niedawno (23 kwietnia 2020 roku).

Dopiero na czwartej pozycji znalazł się Xiaomi Mi 10 Pro i chociaż do pierwszego miejsca brakuje mu bardzo niewiele (nieco ponad 6200 punktów), to w zeszłym miesiącu lokował się na drugim, przed Oppo Find X2. Co ciekawe, z TOP 10 najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu całkowicie wyleciał Xiaomi Mi 10.

Jeśli dokładniej przyjrzeć się kwietniowemu rankingowi, można zauważyć, że wszystkie dziesięć smartfonów ma na pokładzie najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 865. Cała dziesiątka pochodzi też od chińskich producentów, choć należy tu odnotować, że przy tworzeniu tego zestawienia brano pod uwagę wyłącznie testy przeprowadzone w Chinach – ujęcie globalne z pewnością będzie wyglądać trochę inaczej (te jednak zawsze publikowane są później).

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki z Androidem wg AnTuTu – kwiecień 2020

AnTuTu, jak ostatnio ma w zwyczaju, przygotowało też ranking dziesięciu najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki. Tutaj ponownie pierwsze miejsce zajmuje Oppo Reno 3 5G z procesorem MediaTek Dimensity 1000L, ale po raz pierwszy w tego typu zestawieniu pojawił się smart-telefon z układem HiSilicon Kirin 820. Jest on wydajniejszy od Exynosa 980 i Snapdragona 765G, ale wciąż trochę brakuje mu do SoC MediaTeka.

Źródło: AnTuTu