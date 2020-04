Ten flagowiec skradnie serca wymagających użytkowników

W obecnych czasach coraz trudniej stworzyć smartfon w niewygórowanej cenie, który skradnie serca wymagających użytkowników. Vivo iQOO Neo 3 5G taki właśnie jednak jest – kosztuje nie aż tak dużo, a oferuje wyśrubowaną specyfikację techniczną.

Vivo iQOO Neo 3 – specyfikacja

Smartfon powinien zachwycić użytkownika już przy pierwszym kontakcie, bowiem wyposażono go w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania aż 144 Hz, które aktualnie „zarezerwowane” jest dla gamingowych urządzeń (zob. Nubia Play). Ekran charakteryzuje się też przekątną 6,57 cala, proporcjami 20:9, rozdzielczością Full HD+ 2408×1080 pikseli i obsługą technologii HDR10. Jako że najprawdopodobniej jest to panel LCD, nie zintegrowano z nim czytnika linii papilarnych – znajduje się on na prawej (patrząc od przodu) krawędzi.

Pod względem wydajności również jest rewelacyjnie, bowiem sercem Vivo iQOO Neo 3 jest ośmiordzeniowy (1x Kryo 585 2,84 GHz + 3x Kryo 585 2,42 GHz + 4x Kryo 585 1,8 GHz; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55, pracującym w trybach NSA i SA. Do tego jest też Wi-Fi 6, od 6 GB do 12 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.1.

Producent zastosował w Vivo iQOO Neo 3 także 11-warstwowy system rozprowadzający ciepło, składający się m.in. z rurki z cieczą oraz system dźwięku, dzięki któremu rozchodzi się on w trzech kierunkach (na boki i w stronę użytkownika; na pokładzie są dwa głośniki i niezależny chip HiFi). Wisienką na torcie jest akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego (przez port USB-C) Vivo Super FlashCharge 44 W (od 0% do ponad 50% w zaledwie 20 minut).

Vivo iQOO Neo 3 oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i potrójny 48 Mpix (f/1.79) z PDAF + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 112° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro (do 4 cm). Na pokładzie smartfona znajdują się też moduł NFC, Dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem iQOO UI. Urządzenie ma wymiary 163,71×75,55×8,93 mm i waży 198,1 grama.

Vivo iQOO Neo 3 – cena

6 GB/128 GB – 2698 juanów (równowartość ~1650 złotych),

8 GB/128 GB – 2998 juanów (równowartość ~1830 złotych),

8 GB/256 GB – 3398 juanów (równowartość ~2075 złotych),

12 GB/128 GB – 3298 juanów (równowartość ~2015 złotych).

Źródło: Vivo

