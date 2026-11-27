Ostatni kwartał był naprawdę słaby dla Androida. Natomiast Apple może pochwalić się najlepszym wynikiem w historii pomiarów.

Spadł udział Androida na globalnym w rynku

W październiku 2026 roku mogliśmy przeczytać, że na rynku smartfonów jest naprawdę źle. Odczuwają to przede wszystkim producenci, którzy w swojej strategii duży nacisk kładą na sprzedaż smartfonów z niskiej i średniej półki cenowej. Nie dziwi więc, że Apple – mimo kryzysu na rynku pamięci – radzi sobie nienajgorzej, a nawet można stwierdzić, że firma jest w bardzo dobrej kondycji.

Z nowego raportu Counterpoint Research dowiemy się, że sprzedaż smartfonów nadal spada, a spadek ten pogłębił się do 16% r/r w trzecim kwartale 2026 roku. Sytuacja przekłada się również na udział systemów operacyjnych na sprzedawanych smartfonach – Android, który instalowany jest także na tańszych urządzeniach, zakończył kwartał z wynikiem na poziomie 74%. Należy odnotować, że jest to najniższy rezultat w trzecim kwartale w historii pomiarów.

Badacze z Counterpoint Research dodają, że premiery topowych modeli Oppo, Vivo i Xiaomi nieco zgładziły spadek. Pomogły też trochę składane smartfony Samsunga. Natomiast klienci, którzy nie są odbiorcami drogich smartfonów, często odkładają zamiar zakupu nowszego modelu na później, licząc na bardziej stabilną sytuację na rynku.

źródło: Counterpoint Research

Z kolei iOS osiągnął swój najwyższy wynik w trzecim kwartale – 21% udziałów. Co więcej, w tym okresie sprzedaż iPhone’ów wzrosła o 2% rok do roku. Klienci chętnie wybierali modele z serii iPhone 18 Pro, mimo iż Apple podniosło ceny względem starszej generacji.

Na kilka słów zasługuje też HarmonyOS . W Chinach kontynentalnych zdobył 22% rynku. Wynik był napędzany silnym popytem we wszystkich przedziałach cenowych. Jednak specjaliści wskazują, że wrześniowe podwyżki cen urządzeń Huawei mogą spowolnić dynamikę w nadchodzącym kwartale.

źródło: Counterpoint Research

Apple ma więcej powodów do świętowania

Firma z Cupertino zawsze miała bardzo silną pozycję w USA. Natomiast trzeci kwartał 2026 roku okazał się po prostu świetny, gdy pod uwagę weźmiemy ogólną sytuację na rynku. Raport Counterpoint Research podaje, że Apple w kwestii dostaw zwiększyło swój udział z 50% do 57% w ujęciu rok do roku i było jedynym dużym producentem, którego nie dotknął spadek.

źródło: Counterpoint Research

Natomiast cały rynek się skurczył. Otóż dostawy smartfonów w USA zmniejszyły się o 9% r/r. Należy dodać, że Samsung osiągnął 25% (+1 % r/r), Motorola 8% (-4% r/r), Google 6% (-1% r/r), a pozostali producenci zabrani łącznie musieli zadowolić się jedynie 3% (-4% r/r) amerykańskiego tortu.