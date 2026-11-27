Na Tabletowo znajdujemy dla Was najlepsze promocje na Black Friday 2026, a ta oferta zasługuje na szczególną wzmiankę, ponieważ w końcu można kupić smartfon Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym w akceptowalnej cenie.

Mega promocja na smartfon Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym

Kiedy Vivo podało polską cenę smartfona Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym, można było odnieść wrażenie, że producentowi „coś się odkleiło”, ponieważ sugerowaną cenę regularną ustalono na… 10649 złotych. Po obniżce dało się jednak kupić ten pakiet (w jego skład weszła też ładowarka o mocy 90 W) za znacznie bardziej „przystępne” 8999 złotych.

Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym (źródło: Media Expert)

Z okazji Black Friday 2026 można kupić smartfon Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym w znacznie niższej cenie, bo za 7499 złotych. Owszem, to wciąż niemała kwota, ale aż 1500 złotych niższa od dotychczasowej (i najniższej ceny z ostatnich 30 dni), więc jak najbardziej można uznać tę ofertę za opłacalną.

Można zapłacić za smartfon Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym jeszcze mniej niż 7499 złotych

Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym kupicie za 7499 złotych w sklepach Media Expert i x-kom (RTV Euro AGD sprzedaje go za 8499 złotych).

W pierwszym z ww. obowiązuje dodatkowo promocja, która pozwoli zaoszczędzić jeszcze więcej – jeżeli płatność zostanie rozłożona na 30 lub 40 rat 0%, to 3 lub 4 pierwsze raty sklep zapłaci za klienta. Oznacza to oszczędność w wysokości prawie 750 złotych. Do tego można odsprzedać swój stary telefon, którego wartość zostanie odliczona od rachunku.

Z kolei x-kom da voucher o wartości 300 złotych na kolejne zakupy i umożliwia wydłużenie gwarancji do 3 lat po wpisaniu kodu „vivo-gwarancja” w komentarzu do zamówienia.

Gdzie kupić? Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym ok. 7499 zł Media Expert x-kom RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Oferta jest tym bardziej opłacalna, że oprócz smartfona i zestawu fotograficznego, klient otrzyma również ładowarkę z portem USB-A o mocy 90 W, która standardowo kosztuje 130-150 złotych (w zależności od sklepu). Bez dodatkowych kosztów będzie można zatem wykorzystać pełnię potencjału tego urządzenia.

Promocja obowiązuje do 29 listopada 2026 roku.