Trudno znaleźć mi inne określenie dla ostatnich smartfonów firmy HMD niż elektrośmieci. Najnowszy model – HMD Rise – może się w dodatku pochwalić nie tylko koszmarnie słabą specyfikacją, która nie ma szans zaoferować choćby przyzwoitego działania w podstawowych zastosowaniach, ale też dyskusyjną estetyką.

Specyfikacja HMD Rise wygląda jak ratunek dla podzespołów skazanych na utylizację

Nie wiem, gdzie udało mu się go wygrzebać, ale producent wyposażył smartfon HMD Rise w procesor Unisoc SC9863A. To wykonany w litografii 28 nm chipset, którego premiera miała miejsce w 2018 roku i już wtedy nie był demonem prędkości. Towarzyszą mu całe 4 GB RAM, więc jeśli ktoś lubi, jak tnie mu się nawet ekran główny, to model ten wydaje się strzałem w dziesiątkę.

Na pokładzie znalazł się też akumulator o pojemności 5000 mAh, który pomoże zbudować nawyk codziennego ładowania. Zdjęcia, które wstyd będzie komuś pokazać, zrobi się zaś przy użyciu głównego aparatu 13 Mpix z tyłu albo kamerki 5 Mpix do selfie. Wreszcie, obraz wyświetlany jest na ekranie LCD o (podanej z wyjątkową precyzją) przekątnej 6,517 cala.

HMD Rise – źródło: HMD | GSMArena

Zaraz po wyjęciu z pudełka smartfon HMD Rise ma zainstalowany system Android 16 i nie odnajduję żadnych zapowiedzi dotyczących jego aktualizacji. W swej wspaniałomyślności producent obiecuje jednak pełne 2 lata wsparcia w kontekście bezpieczeństwa. Mam tylko nadzieję, że firma HMD wykorzystała zalegające gdzieś w magazynach podzespoły przeznaczone do utylizacji, a nie marnowała nowych zasobów.

Ile kosztuje smartfon HMD Rise?

Jak na razie smartfon HMD Rise trafił do sprzedaży na rynku indyjskim, gdzie kosztuje 9999 rupii, co oznacza równowartość ~440 złotych. Wprawdzie nie zanosi się na to, ale jeśli jednak pojawiłby się w Polsce w podobnej cenie, to zastanów się dwa razy. Albo wiesz co? Nie zastanawiaj się wcale, po prostu uznaj, że nigdy go nie było.

Firma HMD niejednokrotnie udowadniała już, że miewa innowacyjne pomysły i szkoda, że nie rozwija się mocniej w tym kierunku. Zamiast tego produkuje góry elektrośmieci i o ile rozumiem, że takie tanie telefony mogą być dla niej sposobem na łatwy zarobek, to jednak z etyką ma to niewiele wspólnego. Wszak marka, która może i nigdy nie kojarzyła się z wyższym segmentem, ale jednak miała jakąś tam renomę, sprzedaje ludziom coś, co nie ma prawa dobrze działać.