Android stanie się jeszcze lepszy. Zobacz, co się zmieni

Google postanowiło wykorzystać nadarzającą się okazję, jaką są rozpoczynające się dziś targi MWC 2023 w Barcelonie, do ogłoszenia aktualizacji systemu Android i innych platform, nad którymi sprawuje pieczę. Jakich nowych funkcji mogą spodziewać się użytkownicy?

Nowości w systemie Android

Już wkrótce aplikacja Notatki Keep (pobierz ze sklepu Google Play) pozwoli utworzyć widżet z jedną, interaktywną notatką. Aktualnie można wybrać, czy wyświetlane mają być w nim wszystkie notatki, czy tylko przypięte. Ewentualnie da się wybrać same przypomnienia. Dzięki temu użytkownicy zyskają dostęp do konkretnej notatki, która może być im potrzebna akurat w danej chwili, na przykład lista zakupów lub lista zadań do zrobienia.

źródło: Google

Co ważne: widżet będzie synchronizował się z podłączonym do tego samego konta smartwatchem. A skoro już o smart-zegarkach mowa, to aplikacja Google Keep na tego typu urządzenia również doczeka się aktualizacji, która doda dwa nowe skróty, pomagające stworzyć notatki i listy do zrobienia – w tym celu wystarczy dotknąć odpowiednią ikonę na ekranie.

Przy okazji warto też tutaj wspomnieć, że użytkownicy smartwatchy z systemem Wear OS 3 i nowszym będą mieli dostęp do nowych trybów dźwięku i ekranu w ramach ułatwień dostępu. Jak zapewnia Google, monofoniczny dźwięk może pomóc ograniczyć dezorientację spowodowaną rozdzielonym dźwiękiem, a tryby korekcji kolorów i skali szarości zapewniają większy wybór wyświetlacza zegarka.

źródło: Google

Posiadacze urządzeń z Androidem będą mogli też dodawać notatki na plikach PDF w aplikacji Dysk Google – dostaną bogaty zestaw narzędzi, zarówno pociągnięcia odręczne, jak i precyzyjniejsze zaznaczanie niczym wirtualnym zakreślaczem. Kolejną, przydatną w pracy i nie tylko nowością jest wsparcie dla funkcji redukcji hałasów na większej liczbie urządzeń z Androidem podczas korzystania z Google Meet. Do tego wkrótce użytkownicy będą mogli połączyć słuchawki Bluetooth ze swoimi Chromebookami za pomocą technologii Fast Pair. A jeśli zostaną już one sparowane ze smartfonem, laptop automatycznie też się z nimi połączy.

Android pozwoli jeszcze bardziej się spersonalizować

Google regularnie dodaje do aplikacji Gboard nowe połączenia emoji w ramach Emoji Kitchen. Lutowa aktualizacja również je zawiera – dzięki temu użytkownicy będą mogli na przykład wyrazić swoje uczucia, związane z nadchodzącą wiosną czy emocjami sportowymi. W przyszłym tygodniu pojawią się też nowe animacje, wyświetlane podczas korzystania z Google Pay – m.in. wesołe pingwiny i delfiny.

źródło: Google

Google poinformowało również o udostępnieniu funkcji powiększania zawartości do 300% w przeglądarce Chrome – zarówno tekstu, jak i zdjęć, filmów oraz interaktywnych kontrolek – zachowując przy tym układ całej strony. Do tego jest możliwość zapisania swoich preferowanych ustawień na przyszłość.

źródło: Google

Opisywana funkcja jest dostępna od dziś w Chrome Beta (pobierz ze sklepu Google Play) – oficjalnie zostanie wprowadzona w marcu, więc jeśli komuś się nie spieszy, to nie powinien długo czekać.