Acer serwuje nowe Chromebooki. Sprawdzą się w rękach uczniów

Acer po ostatniej świetnej promocji, w ramach której mogliśmy kupić Chromebooki firmy o połowę taniej, nie zatrzymuje się i wciąż rozwija swoją ofertę laptopów z systemem Google. Tym razem marka celuje w uczniów, prezentując nowe propozycje z linii Vero.

Acer Chromebook Vero 712 – wydajny i kompaktowy

Na początku zajmę się najlepszą propozycją Chromebooków z serii Vero, czyli modelem oznaczonym liczbą 712. Ten oferuje kompaktowe wymiary, a to dzięki 12-calowemu wyświetlaczowi wykonanemu w technologii LCD IPS, który pracuje w rozdzielczości HD+ przy proporcjach 3:2. Sprzęt napędzi procesor 12. generacji Intel Core – a więc mocy obliczeniowej nie powinno zabraknąć nawet do bardziej zasobożernych działań typu kodowanie lub edycja wideo.

Acer Chromebook Vero 712 (źródło: Acer)

Co ciekawe, sprzęt jest wykonany bardzo ekologicznie – w obudowie i ramce wyświetlacza jest 30% tworzywa sztucznego z recyklingu, a w klawiszach 50%! Laptop (podobnie jak następne propozycje z serii Acer Chromebook Vero) ma klawiaturę odporną na zalania z systemem odprowadzania wody. Same nakładki klawiszy są trudne do wyciągnięcia, a więc ciężko będzie tu coś zepsuć.

Sprzęt trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 399 euro (równowartość ~1880 złotych).

Acer Chromebook Spin 512 oraz Spin 511 – nie zabrakło funkcji tabletu

Natomiast dwa kolejne Chromebooki: Acer Spin 512 i 511, to bardzo zbliżone do siebie konstrukcje. Różnią się od siebie przekątną ekranu. Pierwszy ma 12-calowy panel HD+ IPS w proporcjach 3:2, zaś drugi 11,6-calowy IPS pracujący w rozdzielczości HD w formacie 16:9. Oba modele z dopiskiem Spin oferują dotykowe ekrany z zawiasem 360°, pokryte odpornym szkłem Gorilla Glass i mają zintegrowane w obudowę rysiki USI. Laptopy działają naprawdę długo na jednym ładowaniu – bo aż 12 godzin.

Chromebook Spin 512 (źródło: Acer)

Obok modelu Acer Spin 511, dostępny będzie także Chromebook 511, który jest bliźniaczo podobny do wariantu z dopiskiem Spin, jednak nie ma zawiasu 360° i dotykowego ekranu z rysikiem – reszta specyfikacji jest taka sama.

Wszystkie nowe Chromebooki Acera mają dwa złącza USB-C, 1x USB-A i oferują kamery internetowe 720p. Ceny wyglądają następująco:

Chromebook Spin 512 – 429 euro (~2020 złotych),

Chromebook Spin 511 – 399 euro (~1880 złotych),

Chromebook 511 – 349 euro (~1650 złotych).

Wartą dodania informacją jest fakt, że w przyszłym roku Google doda integrację pakietu Microsoft 365 do systemu ChromeOS, co z pewnością ułatwi pracę uczniów z pakietem biurowym.

Są też nowe laptopy z Windowsem dla uczniów

Obok Chromebooków, Acer pokazał światu swoje najnowsze laptopy z serii TravelMate. Do sprzedaży trafią trzy modele – TravelMate B5 14, który został wyposażony w energooszczędny procesor Intel Core i3-N305. Ma on zapewnić nawet 7,5 godziny pracy – dla uczniów lub studentów jak znalazł.

TravelMate B5 14 (źródło: Acer)

Sprzęt ma 14-calowy wyświetlacz Full HD, kamerkę internetową z technologią HDR, a także podstawowy zestaw złącz: USB-A 3.2 Gen, USB-C 3.2 Gen 1 sprawowany z kartą sieciową WiFi 6E Intela.

TravelMate B3 Spin 11 (źródło: Acer)

Co więcej, Acer pokazał TravelMate B3 11 oraz TravelMate B3 Spin 11, czyli bliźniaczo podobne do siebie laptopy z 11-calowym wyświetlaczem oraz procesorem Intel N200. Różnią się od siebie ekranami i ich zawiasami. Model z dopiskiem Spin ma ekran, który zamienia urządzenie w tryb tabletu. Waży 1,4 kg i działa na baterii do 9,5 godzin na jednym ładowaniu, podczas gdy model B3 Spin 11 waży 1,5 kg i działa do 10 godzin.

Ceny wyglądają tak: