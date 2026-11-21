Czy emoji, ale takie fajniejsze w 3D, może wymagać określonego smartfona z Androidem? Okazuje się, że tak. Dowiedzieliśmy się, które urządzenia pozwolą korzystać z Noto 3D.

Noto 3D, czyli nowe podejście Google do emoji

W maju 2026 roku Google pochwaliło się nowymi emoji 3D, których kolekcja została nazwana Noto 3D. Według firmy trójwymiarowe ikonki wnoszą odrobinę fizyczności i pomagają przełamać cyfrową barierę. Ponoć mają nawet zapewniać doświadczenie zbliżone do poczucia czyjeś obecności.

Jeśli jednak zostawimy marketingowy przekaz, to dostajemy dobrze znane emoji, ale podane z nieco innym wyglądem. Mogą też wydawać się minimalnie bardziej szczegółowe. Nic specjalnego dla – jak podejrzewam – większości użytkowników smartfonów z Androidem.

Google wówczas poinformowało, że kolekcja Noto 3D zacznie trafiać na smartfony w 2026 roku, początkowo na urządzenia Pixel.

Noto 3D | źródło: Google

Nie każdy smartfon spełni wymagania Noto 3D

Co prawda nie trzeba mieć smartfona z najwyższej półki, ale i tak wymagania są konkretne. Niektórych mogą nawet zaskoczyć, ale pewnie osoby, które się nie załapią, nie będą z tego powodu płakać.

Google podaje, że nowe emoji 3D potrzebują smartfona z:

Androidem 17 lub nowszym,

co najmniej 6 GB RAM,

mającego minimum 128 GB pamięci, w tym 10 GB wolnego miejsca.

Nie jest jeszcze jasne, czy faktycznie zestaw nowych emoji zajmuje 10 GB, czy jednak taka wartość jest po prostu wymagana, mimo iż paczka „buziek i kciuków” finalnie zadowoli się kilkoma gigabajtami.

Podane wymagania mają wynikać chociażby z tego, że kolekcja Noto 3D wykorzystuje fonty bitmapowe o wysokiej rozdzielczości zamiast wektorowych emoji 2D. Ponadto użytkownicy – według Google – mają docenić: większą głębię i szczegółowość, lepszą wyrazistość (dopracowane mikroekspresje i pozy postaci) czy inkluzywne wzornictwo.

Wypada jeszcze wspomnieć, że nie wszyscy użytkownicy będą mogli podziwiać te liczne zalety nowych emoji 3D. Nie chodzi tylko o spełnienie wymagań, ale również o to, że przykładowo smartfony Samsunga mają własny zestaw fontów do wyświetlania emoji. Dodatkowo niektóre komunikatory także opierają się na autorskim zestawie ikonek.