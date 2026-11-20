Rynek przenośnych pecetów coraz mocniej odlatuje cenowo, ale wygląda na to, że Lenovo ma pomysł, jak z tym walczyć. Do sieci trafiły pierwsze grafiki niezapowiedzianego jeszcze Lenovo Legion Go Beam – prostszego i najpewniej zauważalnie tańszego handhelda.

Lenovo Legion Go Beam na grafikach. Prościej, skromniej i limonkowo

Serwis Windows Latest dotarł do grafik nowej konsolki, nad którą pracuje Lenovo. Na pierwszy rzut oka Legion Go Beam wygląda jak znany już dobrze Legion Go S, ale po lekkiej metamorfozie. Białą obudowę przełamano tu limonkowymi akcentami, m.in. pierścieniami wokół analogów w takim kolorze, co może przywodzić na myśl skojarzenia z marką Xbox, pomimo nieco innego odcienia zieleni.

Lenovo Legion Go Beam (Źródło: Windows Latest)

Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, to wyłapiemy szereg wyraźnych oszczędności w konstrukcji. Przede wszystkim w oczy rzucają się naprawdę grube ramki wokół ekranu – na tyle szerokie, że pod wyświetlaczem bez problemu zmieściło się logo Legion. Ponadto kontrolery są na stałe zintegrowane z obudową (można więc zapomnieć o trybie myszki, znanym z droższych modeli), a z frontu zniknął również mały touchpad, który oferował Legion Go S.

Z tyłu znalazło się miejsce na teksturowane uchwyty, spory otwór wentylacyjny oraz dwa programowalne przyciski Y1 i Y2. Na górnej krawędzi ulokowano z kolei gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, slot na kartę microSD oraz – tu kolejna oszczędność – tylko jeden port USB-C.

Tańszy handheld ma w tych czasach sporo sensu

Wszystkie te kompromisy wyglądają na bardzo świadome cięcie kosztów, co w obecnych realiach rynkowych może okazać się dobrym ruchem. Galopujące ceny pamięci RAM nie oszczędziły w końcu nikogo: Valve podniosło ceny Steam Decka o około 700 złotych, a flagowy Lenovo Legion Go 2 z ekranem OLED – choć startował z poziomu 4999 złotych – potrafi dziś kosztować nawet ponad 6000 złotych w polskich sklepach.

Lenovo Legion Go 2 (Źródło: Lenovo)

Trudno się zatem dziwić, że kategoria nowych handheldów PC stała się ostatnio absurdalnie droga. Prostszy model marki Legion bez kosztownych fajerwerków może wciąż utrzymać ofertę Lenovo w zasięgu portfela zwykłego gracza – tym bardziej, że zakres zmian w Lenovo Legion Go Beam nie wydaje się aż tak bolesny. Sam znam dwóch posiadaczy Lenovo Legion Go 2, którzy prawie wcale nie używają funkcji odpinania kontrolerów od urządzenia.

Windows 11 czy SteamOS? Premiera Lenovo Legion Go Beam może być tuż za rogiem

Niestety, na ten moment nie znamy ani dokładnej specyfikacji, ani oficjalnej ceny omawianego urządzenia. Tajemnicą pozostaje nawet system operacyjny. Patrząc na dotychczasową strategię Lenovo, w grę wchodzą zarówno Windows 11, jak i SteamOS. W przypadku modelu celującego w niższą półkę cenową, skłaniałbym się jednak ku temu drugiemu, choć niewykluczone, że producent zaoferuje oba warianty systemowe do wyboru.

Kiedy zobaczymy Lenovo Legion Go Beam oficjalnie? Najbliższą okazją wydaje się wydarzenie Lenovo Tech World podczas targów CES 2027, zaplanowane na 6 stycznia w Las Vegas. Producent nie zapowiedział jednak na razie żadnych oficjalnych gamingowych premier na ten dzień, co wcale nie oznacza, że nie będzie chciał zrobić tam niespodzianki.