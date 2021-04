Android Automotive może doczekać się konkurencji. Japończycy zapowiedzieli nowy system infotainment

Toyota, wraz z innymi producentami samochodów z Japonii, zapowiedziała wprowadzenie nowej generacji systemów multimedialno-komunikacyjnych. Jednym z celów ma być unifikacja, co może oznaczać pojawienie się interesującej alternatywy dla Android Automotive.

Branża motoryzacyjna zaczyna powoli przypominać rynek smartfonów

Smartfony zostały obecnie zdominowane przez dwa systemy operacyjne – Android i iOS. Podobnie sytuacja wygląda również w przypadku komputerów, chociaż tutaj swoich sił próbuje też (i to z całkiem dobrymi wynikami) Chrome OS, aczkolwiek głównie tylko w USA. Mimo to, wciąż pozostaje w tyle za Windowsem i macOS.

Znacznie ciekawiej jest na rynku systemów infotainment w samochodach. Większość producentów posiada własne, zauważalnie inne oprogramowanie. Co więcej, różnice dotyczą nie tylko interfejsu, dostępnych funkcji, ale również sterowania i wielu innych elementów. Przykładowo BMW ma własny system iDrive, Mercedes rozwija MBUX, a Toyota pracuje nad Entune.

Niewykluczone jednak, że w już niedalekiej przyszłości zobaczymy koniec tej różnorodności. Należy zauważyć, że coraz więcej producentów jest zainteresowanych Android Automotive, czyli platformą przygotowaną przez Google, która w założeniach być alternatywą dla chociażby BMW iDrive czy Audi MMI.

Pod kontrolą Android Automotive działa już nowe Volvo XC40 Recharge, ale system ma pojawić się również w autach koncernu PSA, Ford i General Motors, zatem mówimy o naprawdę dużej grupie samochodów. W każdym aucie otrzymamy pod wieloma względami prawie identyczny system, podobnie jak ma to miejsce obecnie na smartfonach z Androidem.

Toyota planuje przygotować odpowiedź na Android Automotive

Nie otrzymaliśmy wyraźnej deklaracji ze strony japońskich producentów samochodów, ale zapowiedziane wspólne przedsięwzięcie wydaje się być konkurencją dla Android Automotive. Toyota, a także Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazda planują stworzenie zunifikowanego systemu multimediów i łączności nowej generacji.

Trudno na obecnym etapie stwierdzić, czy nowe oprogramowanie będzie prawie identycznie w każdym samochodzie, czy jednak pojawią się większe różnice. Niezależnie od tego, samochody wyżej wymienionych marek z pewnością znacząco zbliżą się do siebie pod względem zainstalowanego systemu.

Zanim jednak zobaczymy zupełnie nowy system infotainment, to Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazda zaimplementują własne aplikacje oraz rozwiązania do platformy komunikacyjnej Toyoty. Powinno to pozwolić na przesyłanie danych pomiędzy samochodami tych marek.

Warto dodać, że japońskie firmy są otwarte na współpracę z partnerami, więc możliwe, że opracowane rozwiązanie pojawi się także w samochodach innych producentów.