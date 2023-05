Android Automotive może zyskać świetną funkcję, ale jest pewien problem

Chcielibyście zobaczyć Material You w Android Automotive? Przyznam, że ja chciałbym. Dla wszystkich, którzy mają podobne zdanie, mam dwie wiadomości – jedną dobrą, a drugą złą.

Material You w Android Automotive

Język projektowania Material You jest obecnie promowany w smartfonach z Androidem. Nie tylko wygląda on dobrze, ale również ma kilka ciekawych funkcji, jak chociażby dostosowanie głównego schematu kolorystycznego do ustawionej tapety. Okazuje się, że Google, najpewniej w celu ujednolicenia wyglądu swoich systemów operacyjnych, zamierza wprowadzić ten język też w samochodach z Android Automotive.

Mapy Google w Android Automotive (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Co ciekawe, pojawić mają się także motywy Material You, a więc skorelowanie schematu kolorystycznego wielu elementów interfejsu, aby całość prezentowała się spójnie. Oczywiście teoretycznie mogłoby to działać podobnie jak na smartfonach, czyli zostałyby wykorzystane algorytmy do wychwycenia przewodniego koloru w ustawionej tapecie. Jeśli ustawienie tapety w samochodzie wydaje się Wam absurdalne, to powiem, że w niektórych autach mamy taką możliwość i sprawdza się to całkiem nieźle. Co więcej, tapetę możemy ustawić nawet w Android Auto czy Apple CarPlay.

To teraz ta zła wiadomość

Niestety, implementacja tego rozwiązania w Android Automotive może wyglądać jednak inaczej. Chodzi o ograniczenia narzucone na funkcję motywów Material You. Otóż producenci samochodów będą mogli z góry narzucić schematy kolorów, pozostawiając użytkownikowi wybór jednego z kilku dostępnych, zamiast opierając się na działaniu specjalnie przygotowanych algorytmów.

Z pewnością nie jest to dobra informacja dla wszystkich, którzy lubią w większym stopniu personalizować wygląd systemu operacyjnego. Z drugiej strony, producenci samochodów będą mogli w ten sposób zapewnić kolory, które przykładowo kojarzą się z daną marką. Warto tutaj jeszcze zauważyć, że Android Automotive, względem Androida na smartfonach, ma jeszcze kilka innych kluczowych różnic – np. producenci znacznie chętniej stawiają na bardziej autorskie rozwiązania, jednocześnie rezygnując z usług Google (np. BMW w iDrive 9 i możliwe, że niebawem również system w Mercedesach).

Obecnie plany wprowadzenia Material You w Android Automotive są na dość wczesnym etapie prac, a więc na efekt końcowy najpewniej będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.