Tesla Model S może być teraz piekielnie szybka, ale musisz zapłacić

Tesla Model S Plaid to naprawdę szybki samochód. W rodzinnym sedanie mamy osiągi, które do niedawna były zarezerwowane dla supersamochodów. Teraz firma Elona Muska pochwaliła się pakietem torowym, który pozwala podnieść maksymalną prędkość.

Mocarny elektryk

Topowa wersja Modelu S, nazwana Plaid, została pokazana we wrześniu 2020 roku, od razu zdobywając tytuł najszybszego seryjnie produkowanego sedana. Żaden inny sedan, niezależnie od zastosowanego napędu, nie mógł wówczas równać się z Teslą.

Trzy silniki elektryczne (jeden z przodu, dwa z tyłu) łącznie generują imponujące 1020 KM. Moc przenoszona jest na wszystkie cztery koła, co jest jak najbardziej zrozumiałe – przy jednej osi raczej jest niewykonalne, aby skutecznie przekazać tyle elektrycznych koni na asfalt. Ogromne wrażenie robi również przyspieszenie, które według zapewnień producenta wynosi 2,1 sekundy od 0 do 100 km/h.

Teraz pojedzie ponad 300 km/h

W dniu premiery dowiedzieliśmy się, że Model S Plaid jest w stanie rozpędzić się do imponujących 322 km/h, aczkolwiek szybko okazało się, że dostępna prędkość maksymalna jest niższa i wynosi około 163 mil na godzinę (około 262 km/h). Nie wynikało to jednak z ograniczeń silników, ale z nałożonego programowego ogranicznika. Dodatkowo Tesla chciała mieć pewność, że hamulce zapewnią odpowiednią skuteczność podczas hamowania z naprawdę wysokich prędkości.

Model S Plaid track pack coming soon pic.twitter.com/a2YtxnVu22 — Tesla (@Tesla) May 4, 2023

Teraz, ponad 2 lata po zaprezentowaniu topowej wersji Modelu S, Tesla ogłosiła pakiet torowy, który pozwala podnieść prędkość maksymalną do początkowo zapowiedzianych 322 km/h. Wymaga on jednak dodatkowych opłat – 15 tys. dolarów za zestaw karbonowo-ceramicznych hamulców lub 20 tys. dolarów, gdy chcemy dostać jeszcze zestaw kół i opon zoptymalizowanych do osiągania bardzo wysokich prędkości.

Warto jeszcze wspomnieć, że pakiet torowy będzie dostępny od czerwca 2023 roku, ale można go już kupić w aplikacji. Tesla Model S Plaid, wyposażona w omawiany pakiet, powinna stać się wyjątkowo szybkim samochodem na wielu torach, bez problemu pokonując sporą część spalinowych konkurentów.