Android Automotive w kosmicznym wydaniu. Ford potrafi zachwycić

W planach Forda jest przejście na Android Automotive, co jak najbardziej może okazać się świetnym ruchem. Amerykański producent właśnie zdradził kilka ważnych szczegółów, a także pochwalił się wnętrzem, które jak najbardziej mogłoby trafić do jednego z luksusowych pojazdów w Cyberpunk 2077.

Android Automotive w wersji, która robi ogromne wrażenie

Na wprowadzenie systemu infotainment opartego na Androidzie decyduje się coraz więcej producentów samochodów. Znajdziemy go już w Volvo, wybranych modelach Renault, wkrótce pojawi się w Porsche, a także – co mogliśmy usłyszeć już kilka lat temu – na jego wdrożenie zdecydował się Ford.

Android Automotive zawita do wnętrza modelu Lincoln Nautilus 2024. Samochód został pokazany już wcześniej, ale jego wnętrze cały czas wzbudza spore emocje. Otrzymujemy bowiem ogromny panel w górnej części deski rozdzielczej, który składa się z dwóch ekranów mających łącznie 48 cali. Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak jak jeden, wielki wyświetlacz i kojarzy się z samochodami z filmów sci-fi. Bliżej kierowcy znajduje się jeszcze jeden ekran, który przeznaczony jest głównie do sterowania całym systemem infotainment, ale może być wykorzystany również do wyświetlania np. nawigacji.

Imponujący zestaw ekranów działa pod kontrolą Android Automotive. System wyraźnie różni się od tego, co znajdziemy chociażby w Volvo, ale to zasługa przede wszystkim specjalnie przygotowanej nakładki. „Pod maską”, a raczej pod nakładką, pracuje już typowy Android Automotive. Całość jest natomiast określana nazwą Digital Experience i nigdzie nie pojawia się wzmianka o SYNC, czyli dotychczasowym systemie infotainment stosowanym przez amerykańską firmę. Zapowiada to postawienie tylko na nowy system, bez wracania do wcześniejszych pomysłów.

Użytkownicy, bowiem dzięki profilom może być ich więcej niż jeden, dostają spore możliwości personalizacji. Dotyczy to zarówno konfigurowania elementów wyświetlanych na ekranie, jak i innych funkcji. Przykładowo domyślnie dostępny będzie Asystent Google, ale nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby korzystać z Alexy. Do tego dojdzie możliwość instalowania aplikacji ze sklepu – np. Spotify czy Amazon Music, a nawet przeglądarek internetowych.

Mało? To dodam, że pojawią się gry, w które będzie można grać po podłączeniu kontrolera. Wśród nich znajdzie się specjalnie przygotowana wersja Asphalt Nitro 2. We wnętrzu możliwe będzie jeszcze oglądanie filmów i ulubionych seriali na YouTube, Amazon Prime i innych platformach streamingowych. Ford dodaje, że za odpowiednią przepustowość łącza zadba wbudowany moduł pozwalający na korzystanie z zalet sieci 5G.

Android Auto pojawi się też w innych modelach

Owszem wnętrze Lincolna robi ogromne wrażenie. Tylko tutaj pojawia się podstawowy problem – dostępność tego samochodu w Europie. Bez obaw, Android Automotive, a także większość z wymienionych funkcji, dostaniemy nie tylko w prestiżowej marce Forda, ale też w wielu innych modelach producenta. Oczywiście z czasem najpewniej system infotainment rozwijany przez Google trafi do każdego nowego samochodu z logo Forda.

Należy jeszcze podkreślić, że firma nie zamierza rezygnować z Android Auto i Apple CarPlay. Rozbudowana współpraca samochodów ze smartfonami wciąż jest dla Forda jednym z priorytetów.