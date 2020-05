Android Auto coraz częściej w motocyklach. Honda ogłosiła planowane zmiany

Oprogramowanie Android Auto, znane z nowszych samochodów, zaczyna pojawiać się w motocyklach. Honda oficjalnie zapowiedziała obsługę rozwiązania Google.

Android Auto nie tylko w samochodach

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić Android Auto na ekranie smartfona i następnie zamocować go w dogodnym miejscu na motocyklu. W ten sposób aplikacje Google można mieć w każdym jednośladzie, ale nie jest to najwygodniejsza metoda. Android Auto wypada odczuwalnie lepiej, gdy jest wyświetlany na ekranie systemu infotainment.

Do niedawna oprogramowanie było obsługiwane wyłącznie przez systemy multimedialne w samochodach i wybranych radiach firm trzecich. Powoli zaczyna się to zmieniać, producenci motocykli coraz częściej są zainteresowani Android Auto, co z pewnością powinno ucieszyć właścicieli jednośladów. W końcu, dzięki temu zyskują wygodny dostęp do aplikacji Google (Mapy Google czy Waze), popularnych aplikacji innych firm (Spotify czy Apple Music), a także wybranych funkcji smartfona (odczytywanie i dyktowanie wiadomości lub wykonywanie połączeń).

Wszystkie opcje oferowane przez Android Auto podane są w czytelnej i intuicyjnej formie. Interfejs został bowiem dostosowany do obsługi podczas prowadzenia pojazdu. Nie wszyscy podzielają jednak moje zdanie – według badań przeprowadzonych przez brytyjską organizację IAM RoadSmart, korzystanie z Android Auto jest podobno bardziej niebezpiecznie niż jazda po kieliszku.

Honda zapowiada wsparcie dla Android Auto

Japończycy ogłosili, że Android Auto niebawem dołączy do Apple CarPlay i będzie wspierany przez wybrane modele motocykli. Warto zaznaczyć, że nie trzeba będzie kupować nowego pojazdu, aby mieć dostęp do oprogramowania Google. Wystarczy, że właściciel pobierze aktualizację systemu.

Z Android Auto będzie można korzystać w obecnej generacji turystycznego motocykla Honda Gold Wing. Interfejs zostanie wyświetlony na ekranie znajdującym się między zegarami. W przypadku smartfonów z Androidem 9 i starszym trzeba będzie pobrać aplikację Android Auto. Natomiast na urządzeniach z Androidem 10 oprogramowanie jest już wbudowane w system, więc dostęp mamy od razu po podłączeniu smartfona do samochodu lub motocykla.

Honda informuje, że odpowiednia aktualizacja, która doda wsparcie dla Android Auto, zostanie wydana już w czerwcu 2020 roku.

Polecamy również:

źródło: Honda