Android Auto w motocyklu? Harley-Davidson zapowiada oficjalne wsparcie

Amerykański producent motocykli zamierza wprowadzić obsługę Android Auto. Oprogramowanie Google dołączy do już wspieranego Apple CarPlay.

Android Auto w samochodzie

Temat Android Auto najczęściej poruszany jest w kwestii rozwiązań dla samochodów. Kierowcy mogą bowiem podłączyć smartfon do systemu infotainment, aby uzyskać wygodny dostęp do wybranych funkcji i aplikacji znanych z Androida. Dzięki temu, na wyświetlaczu wbudowanym w samochód może zostać wyświetlony interfejs Map Google czy Spotify, a także możliwe staje się odbieranie i dyktowanie wiadomości czy wykonywanie połączeń.

Wysoka popularność aplikacji Android Auto w Google Play wskazuje, że Google przygotowało rozwiązanie, które jak najbardziej może spodobać się kierowcom. Szczególnie jeśli ich pojazd nie posiada rozbudowanego systemu infotainment czy nie oferuje dobrej nawigacji.

Harley-Davidson i Android Auto

Oczywiście oprogramowanie Google nie jest zarezerwowane wyłącznie dla samochodów, co właśnie udowodnił Harley-Davidson. Producent ogłosił, że jego motocykle niebawem otrzymają obsługę Android Auto.

Smartfon z Androidem będzie można podłączyć do wszystkich nowych motocykli Touring, CVO i Trike. Interfejs zostanie wyświetlony na ekranie systemu multimedialnego Boom Box GTS, który zapewnia już wparcie dla Apple CarPlay.

Nie będzie to żadna okrojona wersja Android Auto. Właściciele motocykli Harley-Davidsona otrzymają dostęp do identycznego zestawu funkcji i aplikacji, co osoby korzystające z Android Auto w samochodzie. Tak, bez żadnych przeszkód będzie można używać Map Google czy Asystenta Google.

Wsparcie będzie oferowane w modelach sprzedawanych od 2021 roku. Ponadto, amerykański producent zamierza wypuścić aktualizację systemu do starszych motocykli, która wprowadzi Android Auto.

Polscy właściciele motocykli też dostaną Android Auto?

Oczywiście, że tak. Należy mieć jednak na uwadze, że aplikacja nie jest oficjalnie dostępna w Polsce. W związku z tym, przygotowaliśmy poradnik, który krok po kroku, pokazuje jak zainstalować Android Auto. Cały proces nie jest skomplikowany i trwa tylko chwilę.

Na lepszej pozycji są właściciele smartfonów działających pod kontrolą Androida 10. Android Auto został wbudowany w system i nie ma konieczności instalowania aplikacji z Google Play.

źródło: CNET