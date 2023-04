Jedziesz na majówkę? W Android Auto może Cię czekać nieprzyjemna „niespodzianka”

Niewykluczone, że po zajęciu miejsca za kierownicą, a następnie uruchomieniu nawigacji Waze w Android Auto, spotka nas nieprzyjemna „niespodzianka”. Otóż nawigacja sprawia problemy po ostatniej aktualizacji.

Wreszcie z obsługą Coolwalk, ale też z błędami

Nowy Android Auto, który powinien trafić już do większości użytkowników, wprowadza interfejs Coolwalk, czyli m.in. znacząco przeprojektowany ekran główny. Odświeżony ekran główny składa się z interaktywnych kafelków i pozwala na jednoczesny dostęp do nawigacji i aplikacji muzycznej. To jak najbardziej wygodne rozwiązanie, ale należy mieć na uwadze, że aplikacja musi zostać dostosowana przez twórców, aby mogła być poprawnie wyświetlana w formie jednego z kafelków.

Wspomniany wymóg sprawia, że wciąż nie wszystkie nawigacje dostępne są na przeprojektowanym ekranie głównym. Na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać, a do listy aplikacji wspierających nową funkcjonalność ostatnio dołączyła popularna nawigacja Waze. Szkoda tylko, że wraz z obsługą interfejsu Coolwalk pojawiły się problemy.

Jak wynika z licznych skarg użytkowników, pierwszy problem dotyczy poleceń głosowych, obsługiwanych przez Asystenta Google. Nie jest możliwe wprowadzenie celu w Waze za pomocą głosu. Wypada dodać, że nie dotyczy to innych nawigacji uruchomionych w Android Auto, a więc wina najpewniej leży po stronie aplikacji Waze.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Natomiast drugi błąd występuje podczas próby uruchomienia nawigacji w trybie pełnoekranowym. Wówczas u części użytkowników pojawia sią tylko ekran „Welcome to Waze”, ale aplikacja nie przechodzi dalej do ekranu nawigacji. Co ciekawe, dostęp do nawigacji mamy, gdy cofniemy się do nowego ekranu głównego z kafelkami w Android Auto.

Trzeba poczekać na aktualizację

Jeśli planujesz wyjazd na majówkę, a masz problemy z Waze w Android Auto, nie mamy dobrych informacji. Otóż rozwiązanie opisanych problemów nie jest jeszcze dostępne. Pozostaje więc uruchomienie Waze na ekranie smartfona, bez korzystania z Android Auto lub sięgnięcie po inną nawigacją.

Błędy są już znane zespołowi Waze i trwają prace nad ich usunięciem. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie długo czekać na odpowiednią aktualizację.