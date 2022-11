Control 2 oficjalne potwierdzone

O tym, że sequel udanego thrillera w nadprzyrodzonych klimatach powstaje, mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz jednak Remedy Entertainment oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad Control 2!

Trwają pracę nad Control 2

Control to gra akcji, która została wydana w 2019 roku przez 505 Games i zebrała kilka ciekawych nagród, w tym dla „Best Art Direction”. Akcja toczy się wokół Federalnego Biura Kontroli, czyli tajnej, rządowej agencji USA. Jej zadaniem jest powstrzymywanie zjawisk nadnaturalnych. Gracz wciela się w rolę Jessego Fadena, nowego dyrektora FBC. W miarę pchania akcji do przodu, gracz otrzymuje nowe umiejętności.

Aby tak się stało, musi znajdować w grze Obiekty Mocy, gdyż dzięki nim rozwinie swoją postać. Produkcja zebrała tak dużo pozytywnych recenzji, że sporo się mówiło o tym, że powstanie sequel.

Teraz Remedy potwierdziło, że razem z 505 Games pracuje nad Control 2. Co jeszcze wiemy o tej powstającej, drugiej części?

Co wiemy o Control 2?

Obecnie Control 2 jest dopiero „w fazie koncepcyjnej”, ale już wiemy, że wyjdzie na PC, PS5 i Xbox Series X/S. To akurat informacja na plus, ponieważ stara generacja blokuje rozwój gier. O tym, że Remedy pracuje nad nową produkcją wiedzieliśmy już od początku tego roku, ale dopiero teraz oficjalnie potwierdzono, że będzie to Control 2, a nie zupełnie nowe uniwersum.

Dzięki Control skoczyliśmy w nieznane. Chcieliśmy stworzyć coś nowego. Coś innego i nieoczekiwanego. Świat jak żaden inny. Dziękujemy publiczności za to, że Control odniósł dla nas taki sukces. Dzięki Control 2 wykonamy kolejny skok w nieznane. To będzie nieoczekiwana podróż. Zajmie to trochę czasu, ale – delikatnie mówiąc – jest to najbardziej ekscytujący projekt, nad jakim kiedykolwiek pracowałem. To wciąż wczesne dni, ale warto będzie czekać. Mikael Kasurinen, reżyser gry

Wnioskując ze słów Mikaela Kasurinena, zanim Control 2 ujrzy światło dzienne, minie jeszcze sporo czasu. Wiemy jednak, że reżyser wiąże z tym tytułem spore nadzieje i miejmy nadzieję, że gra będzie tak dopracowana, jak jej pierwsza część!