Android Auto może zdenerwować kierowców podczas wakacyjnego wyjazdu

Android Auto to jedno z tych rozwiązań, które mogą przydać się podczas wakacyjnego wyjazdu samochodem. Szkoda tylko, że nie zawsze oprogramowanie Google działa zgodnie z założeniami.

Kierowcy skarżą się na problemy z Android Auto

W wielu samochodach znajdziemy dobry system infotainment i całkiem niezłą nawigację. Przyznam, że mimo tego wolę korzystać z Android Auto lub Apple CarPlay, niezależnie od marki samochodu. Po prostu dla mnie to najwygodniejsza forma dostępu do nawigacji Waze i muzyki w Apple Music. Patrząc na popularność obu rozwiązań, podejrzewam, że nie tylko ja mam takie podejście. Co więcej, ostatnio mogliśmy usłyszeć, że wielu kierowców nie wyobraża sobie nowego auta bez Android Auto.

Niestety, nie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z idealnym oprogramowaniem, zarówno w przypadku propozycji Google, jak i Apple. Wynika to z różnych błędów i problemów, na które skarżą się użytkownicy. Gorzej jednak w tej kwestii mają kierowcy, którzy wybrali smartfony z Androidem – oprogramowanie Google pod względem stabilności wypada zazwyczaj gorzej.

Od wielu lat stanowczo zbyt często słyszymy o różnych błędach występujących w Android Auto. Niestety, ten rok pod tym względem nie zapowiada się lepiej, a dodatkowo oprogramowanie Google może zdenerwować kierowców podczas wakacyjnych wyjazdów. Otóż pojawia się coraz więcej skarg związanych z nowym problemem.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Jak wynika z rosnącej liczby zgłoszeń, od kilku tygodni występują problemy z połączeniem między samochodem a smartfonem. Błąd pojawia się głównie w przypadku połączenia bezprzewodowego, ale ma występować również u część osób korzystających z połączenia za pomocą kabla. W skrajnych przypadkach nawiązanie połączenie nie jest nawet możliwe. Problem jest dość świeży, ale podobne usterki zdarzały się już wcześniej.

Pozbycie się błędu może nie być łatwe

Z licznych raportów dowiemy się, że błąd występuje w przypadku różnych wersji Android Auto – m.in. 11.7, 11.8 i 11.9. Co prawda Google wydało już wersję z numerkiem 12, ale to wciąż „Jedenastka” jest zainstalowana u wielu użytkowników. Należy bowiem zaznaczyć, że nowe wersje wprowadzane są stopniowo i zdarza się, że na najnowszą aktualizację musimy poczekać kilka tygodni.

W związku z tym, że błąd pojawia się na różnych wersjach Android Auto, a także nie można obecnie wskazać jego głównej przyczyny, to trudno też znaleźć konkretne rozwiązanie. Na przykład zainstalowanie starszej lub nowszej wersji oprogramowania niekoniecznie musi przynieść oczekiwany rezultat. Dotyczy to też wersji oznaczonej liczbą 12. Pozostaje więc mieć nadzieję, że Google sprawnie usunie omawianą usterkę.