Podróżowanie elektrykiem może być tańsze. GreenWay rozdaje kilowatogodziny

Planujesz wakacyjny wyjazd samochodem elektrycznym? Jeśli tak, to GreenWay ma dla Ciebie prezent. Otóż jeden z większych operatorów publicznych ładowarek w Polsce przygotował specjalną promocję dla użytkowników BEV-ów.

Kierowcy elektryków też mogą liczyć na rabaty

Promocje dla kierowców kojarzą się nam głównie z rabatami, które dostępne są dla użytkowników samochodów spalinowych. Chyba każda większa sieć stacji paliwowych w ciągu ostatniego roku oferowała rabaty na benzynę czy olej napędowy. Co jednak z osobami, które przemieszczają się elektrykami? Okazuje się, że operatorzy ładowarek też starają się przypodobać swoim klientom.

Na początku tego miesiąca informowaliśmy Was o promocji przygotowanej przez Polenergia. Warto zaznaczyć, że ta oferta specjalna wciąż obowiązuje i jest całkiem atrakcyjna. Natomiast teraz własną promocję ogłosił GreenWay, czyli jeden z większych operatorów szybkich ładowarek w Polsce.

Oczywiście to zdecydowanie dobra informacja, bowiem ładowarki z logo GreenWay’a znajdziemy w wielu miejscach w Polsce, zarówno przy trasach szybkiego ruchu, jak i w miastach czy terenach pozamiejskich. Dodam, że większość moich podróży BEV-em po Polsce wiązała się z przynajmniej jednym przystankiem na ładowarce tego operatora.

Co oferuje GreenWay w ramach promocji?

Firma w tym roku przygotowała promocję, która pozwala zdobyć 10 kWh w gratisie. Taka ilość, zależnie od samochodu i warunków, umożliwia przejechanie od około 50 do 100 km. Owszem nie jest to bardzo dużo, ale na pewno jest to opcja pozwalająca zaoszczędzić.

Należy wiedzieć, że GreenWay dorzuca 10 kWh za każde pobrane 100 kWh. W celu otrzymania kodu promocyjnego, trzeba zebrać w jednym miesiącu trwania promocji minimum 100 kWh, ładując się na stacjach GreenWay (dotyczy to też stacji partnerskich). Promocja trwa przez dwa miesiące, od 1 lipca do 30 sierpnia 2024 roku, aczkolwiek kilowatogodziny zebrane w lipcu nie przechodzą na sierpień.

Operator informuje, że łącznie w okresie wakacyjnym każdy może otrzymać maksymalnie 5 kodów rabatowych (łącznie 50 kWh), które należy aktywować i wykorzystać do końca września. Zespół GreenWay’a będzie wysyłał kody w każdy wtorek, a żeby otrzymać darmowe kWh, niezbędne jest zaznaczenie zgody marketingowej w Portalu Klienta. Oczywiście warto zapoznać się z regulaminem promocji.